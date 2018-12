Videón ahogy lecsap egy koncertre a cunami

A közösségi portálokra több amatőr videó is felkerült arról, ahogyan lecsapott a tengerár, és ahogyan az emberek menekülnek a víztömeg elől.

Egy kisebb koncert résztvevőinek azonab még menekülni sem volt alkalmuk. A cunami a színpad mögül érkezett, a sátor és a díszlet miatt csak akkor vették észre, amikor már elsodorta a zenekart.

BREAKING UPDATE: Another shocking video of the #Tsunami hitting the shores in Indonesia and slamming into a band playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/L83nLzcQvs