CEU-ügy: az amerikai nagykövettől Manfred Weberig mindenki megszólalt

A világ megannyi pontján reagáltak arra a hírre, hogy a CEU budapesti képzéseit 2019-től Bécsbe költözteti. David Cornstein budapesti amerikai nagykövet azt mondta: az utolsó pillanatig küzdött a CEU Budapesten maradásáért.

"Nagyon szomorú vagyok"

- fogalmazott az RTL Klubnak, hozzátéve, hogy azért nincs vége az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának. Azt ugyanakkor elmondta, nem fogadta őt személyesen Orbán Viktor miniszterelnök (ismert: New York államnak és a magyar kormánynak kellett volna megállapodnia ahhoz, hogy a CEU maradhasson, ebben közvetített volna Cornstein). Azt is elmondta még, Orbán Donald Trump amerikai elnökkel való találkozója nincs most napirenden.

A The Washington Post - miután a CEU bejelentését rendkívüli cikként kezelte internetes oldalán - első helyzetelemző cikkében arról írt, "Orbán Viktor megszégyenítette az Egyesült Államokat", aminek egyik előzménye éppen az volt, hogy

Cornstein "túl előzékeny volt" Orbánnal szemben.

Még a korábbi budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend is megszólalt az ügyben: "amíg még a fények pislákolnak, kötelezzük el magunkat amellett, hogy legyünk egyike a több ezer fénylő pontnak, amelyek együtt erősen ragyognak és megvilágítják az előttünk álló utat".

Az amerikai külügy csak ezeket követően reagált.

"Az Egyesült Államok kormánya csalódott, amiért a magyar kormány és a CEU nem írták alá az egyezményt, mely lehetővé tette volna, hogy az egyetem továbbra is folytassa Magyarországon az USA-ban akkreditált programjait"

- fogalmazott Washington.

Noha az ügynek nem volt érintettje, Manfred Weber, az Európai Néppárt Orbán Viktor által támogatott csúcsjelöltje is kifejtette álláspontját: "Mélységesen csalódott vagyok amiatt, hogy a magyar kormány nem volt hajlandó megegyezni a CEU-val a kettős programjairól,

elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön."

A megnyilatkozást Weber többször is megosztotta a Twitteren.

Az osztrák főváros polgármestere kedden egy konferencián felszólalva üdvözölte a Central European University ottani megtelepedését.

"Büszkeséggel tölt el, hogy a német ajkú városok közül arányaiban Bécsben él a legtöbb diák, és most lesz még egy Budapestről érkező egyetemünk is"

- fogalmazott Michael Ludwig.

Gerhard Hirczi, a CEU költözését bonyolító Bécsi Kereskedelemfejlesztési Iroda ügyvezetője előzőleg úgy fogalmazott:

"Nagyon boldogok és szerencsések vagyunk az egyetem döntésével, hogy Bécset választotta kampuszának helyszínéül. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok jó érv szól Bécs mellett"

- igaz is, egy több hektáros, dimbes-dombos megürült ódon kórházingatlant kap meg a CEU a város nyugati szegletében.

Kormányszóvivő: a Soros-egyetem úgy megy, hogy marad A CEU (Central-European University) számos képzését továbbra is Budapesten tartja, ezért az egész ügy politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni - mondta a kormányszóvivő a kormany.hu-nak hétfőn. Hollik István úgy fogalmazott: "mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a Soros-egyetem úgy megy, hogy marad, hiszen számos képzést továbbára is Budapesten tart, éppen ezért ez az egész ügy nem más, mint egy Soros-féle politkai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni".



Kósa Lajos fideszes politikus pedig azt mondta: a CEU azért nem tud elköltözni Budapestről, mert soha nem is volt itt.

