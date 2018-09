Ámokfutó gyilkolt Kaliforniában

Öt emberrel, köztük a feleségével is végzett egy férfi, majd maga ellen fordította a lőfegyvert a kaliforniai Bakersfieldben - közölte Kern megye seriffje.

Donny Youngblood elmondta: a férfi akkor végzett magával, amikor egy rendőr megközelítette.

UPDATE #KernCounty Sheriff's Office says man shot and killed five people including his wife in #Bakersfield in span of 15 minutes before shooting himself in the chest https://t.co/GRsFJe8Scr #Bakersfieldshooting pic.twitter.com/zybkbSPwvN