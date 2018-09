Kérdéses a Sargentini-jelentés kétharmados sikere

Az előzetes hírek szerint szeptember 12-én, szerdán szavaznak a Sargentini-jelentésről, de a szavazás időpontját eljárásrendi beadványok és kételyek nehezítik, így nem is biztos, hogy a tervezett dátumon sor kerül rá. Ettől függetlenül szoros lesz az eredmény, szinte lehetetlen előre megjósolni, hogy merre billen a mérleg - közölte Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője.

A Néppárt hivatalosan feltette a kérdést, hogy szavazatnak számít-e a tartózkodás.

Gyévai Zoltán kiemelte,

hogyha valaki tartózkodik, az is szavazásnak számít és a nemek számát fogja növelni.

Ha viszont valaki nem megy be szavazni, akkor az nem számít tartózkodásnak vagy másnak, egyszerűen nem számolják meg. Ennek ellenére van egyfajta bizonytalanság e kérdés körül - tette hozzá a Bruxinfo főszerkesztője.

Megosztott a Néppárt

Gyévai Zoltán szerint

rendkívül nagy a megosztottság az Európai Néppárton belül.

Vannak, akik a pokolra kívánnák a Fidesz-KDNP-t, főleg az északi országok között. Mások, mint Manfred Weber (az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője), talán realistábbak, és úgy gondolják, hogy figyelembe kell venni azt az eltolódást is, ami érezhető - főleg a migránshelyzetnél - egész Európában.

"A Fidesz kilépése vagy kiűzése szerintük gyengítené, nem pedig erősítené az Európai Néppártot. Weber a karrierjét is kockára tette azzal, hogy megpróbálja egyben tartani a pártot"

- emelte ki a főszerkesztő.

Mint mondta, ez nem jelent egy közös álláspontot, közös tartózkodást szavazáson a Néppárt részéről, viszont a tartózkodással azok véleményét is fel lehetne karolni, akik nem értenek egyet, és azokét is, akik egyetértenek a jelentéssel.

Egy korábbi szavazáson - júniusban az Állampolgárjogi Bizottság szavazásán - az Európai Néppárti képviselők lelkiismeretére bízták, hogy hogyan szavaznak. Gyévai Zoltán szerint hasonló eset fordulhat elő most is, nyílt verseny lesz, hiszen több mint 200 képviselője van az Európai Néppártnak, és ha nagy lesz a szavazatok között a szóródás, akkor rajtuk múlhat, merre billen a mérleg nyelve. Ugyanakkor ebben a bizonytalan helyzetben nem minden rajtuk múlik, ugyanis dönthet úgy mondjuk egy zöldpárti képviselő is, hogy nem ért egyet a jelentés konklúziójával, következményével és nemmel szavaz.

Az Európai Parlament tehát polarizált a kérdésben, és nem az a kérdés, hogy az EP-ben többséget élvez-e a javaslat - hiszen ez úgy néz ki, megvan -, hanem

az a kérdés, hogy a kétharmados többséget megkapja-e a Sargentini-jelentés"

- vélekedett a főszerkesztő.

Nyitókép: MTI/EP/Fred Marvaux