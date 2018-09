Judith Sargentini: ez a jelentés a magyar polgárok jogait védi

Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu-nak egy csütörtökön megjelent interjúban Judith Sargentini, aki nagyon bízik benne, hogy az uniós tagállamok nem nézik tovább tétlenül a magyar jogsértéseket. A holland zöldpárti képviselő azt mondja, ha jövő héten meglesz a kétharmad, akkor az egy nagyon erős üzenet az Európai Tanács felé.

A magyar kormány elítéli és politikai támadásnak tartja a jelentést. A Fidesz-frakció szerdán azt javasolta, hogy az Országgyűlés határozatban válaszoljon a Sargentini-jelentésre.

"Ez nem bosszú"

"A jelentésemet szándékosan a magyar választások után nyújtottam be az Európai Parlamentnek, hogy még véletlenül se befolyásoljam a magyar polgárok döntését. Ehhez vissza kellett tartanom a már kész szöveget. Beadtam hát a magyarországi voksolást követően, erre azt mondják Budapestről, hogy bosszút akarok állni a jelentéssel. Így is, úgy is kiforgatnák a szándékaimat. Az Európai Parlament egyszerűen mostanra jutott az eljárás ezen szakaszába.

Ez a jelentés a magyar polgárok jogait védi, hogy sokszínű demokráciában éljenek, amelyben tisztességes igazságszolgáltatás ítélkezik felettük, a tájékoztatás teljes körű,

szabadon gyakorolhatják vallásukat, és nem korlátozzák a gyülekezési jogukat" - mondta a Judith Sargentini.

Mennyire időszerű?

A lap feltette azt a kérdést is, hogy nem késtek-e el ezzel a jelentéssel, hiszen a szöveg számos olyan törvényt kritizál, amelyeket még 2014 előtt fogadott el a magyar kormánytöbbség. Azóta kétszer nyertek választást. " Szerintem is elkésett a jelentés, de mostanra lett megfelelő politikai szándék hozzá a parlamentben. Mi évek óta kértük a Bizottságot és a Tanácsot, hogy lépjen fel az ügyben" - mondta a Judith Sargentini.

A jelentésben felsoroltak 12 problémás pontot az alkotmányosságtól a véleménynyilvánítás szabadságáig, a korrupciótól a kisebbségek védelméig, a vallásszabadságtól a szociális jogokig. Az Európai Parlament illetékes bizottsága ezeket megvizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy Magyarországon súlyosan sérül a jogállamiság, és sérülnek a közös európai értékek - mondta a politikus.

"Ismerem a magyar kormány érvelését, de azt hozzátenném, hogy nem csak az számít, ami a papíron áll. Én a döntések társadalmi hatásait is vizsgáltam" - hangsúlyozta.

"Magyarország támadás alatt áll" Az úgynevezett Sargentini-jelentéssel kapcsolatban Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára kifejtette, hogy "Magyarország támadás alatt áll a migráció kérdésében elfoglalt szilárd álláspontja miatt, és a következő csata az európai parlamenti vita lesz a jelentésről, amely azzal vádolja Budapestet, hogy megszegi az uniós törvényt".

Arról is beszélt, hogy tudja, hogy a magyar kormány szerint azért készült ez a jelentés, mert a menekültválságban Orbán Viktor miniszterelnök képviseli a leghatározottabb álláspontot, és erre büntetésül vettek elő 6-7 éves, egyébként is lezárt ügyeket. Erre válaszul Sargentini azt mondta: "tudom, hogy ezt sugallják. De nézze meg: a jelentés 12 pontjából mindössze az utolsó előtti foglalkozik a migrációval. A magyar kormány által erőltetett, menekültválságról szóló vita szándékosan hivatott kitakarni mindazt, amiről ez a jelentés szól".

Vannak ellenzői Sok ellenzője van a Sargentini-jelentésnek, köztük egy korábbi igazságügyi miniszter és számos szaktekintély - mondta Tomas Zdechovsky, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának cseh politikusa az M1-nek adott interjúban szerdán. A néppárti kéviselő kifejtette: Judith Sargentini erőltette, hogy polititikai célzatú jelentés szülessen, és az ne a magyarországi helyzetet tükrözze, hanem összességében csak Orbán Viktorral foglakozzon. Tomas Zdechovsky leszögezte: nem fognak olyan jelentést támogatni, amely pártjuk egyik politikusát helyezi pellengérre. A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Parlament legerősebb frakciójának, a konzervatív Európai Néppártnak (EPP) - hangsúlyozta a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjújában Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára, hozzátéve: Egyáltalán nem áll szándékunkban eltávolodni az EPP hagyományos értékeitől.

Nyitókép: MTI/EP/Fred Marvaux