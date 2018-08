Csalókra figyelmeztet a NAV - erre vigyázzon!

Az illetéktelenek emailjei általában egy hivatkozást is tartalmaznak, melyre kattintva egy olyan oldal töltődik be, ahol az ügyfél személyes adatai mellett bankkártyaadatokat is kérnek.

A NAV kéri, hogy senki ne adja meg ilyen oldalakon az adatait, mert az ebből származó károkért a hivatal nem vállal felelősséget.

A NAV soha nem kér emailen bankszámlára, vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési gyakorlata merőben eltér a csalók módszerétől. A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van - áll a közleményben.