Késelés egy belga étteremben: több halott

A belga hírügynökség legfrissebb értesülései szerint a támadó és két nő is életét vesztette, az étterem vendégei közül pedig többen megsebesültek.

A hírügynökség az ügyészségre hivatkozva úgy tudja: a késelő volt barátnőjét, és annak anyját gyilkolta meg. Egyelőre nem tudni, hogy az elkövető miként halt meg.

Thierry Wimmer plombiéresi polgármester kizárta egy terrorcselekmény lehetőségét, s magántragédiáról beszélt.

#BREAKING a knife attack held in a restaurant in the Belgian town of #Moresnet has reportedly left multiple dead and at least 17 injured according to the mayor of the town. pic.twitter.com/Z7DNLJ1Qsr