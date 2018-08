Pihenő-kapszulákkal várják a fáradt zarándokokat

Megkezdődött a muszlimok hagyományos zarándoklata a szaúd-arábiai Mekkában. Becslések szerint idén kétmillió ember vesz részt a haddzson, amely az iszlám egyik alappillére, és minden olyan hívő muszlim számára az életben legalább egyszer kötelező, aki fizikailag képes arra, hogy végigjárja a zarándoklatot.

Ebben az időszakban szállást sem könnyű, és főleg nem olcsó találni a szaudi városban, ezért egy helyi jótékonysági szervezet különleges megoldással állt elő: "pihenő kapszulákat" álllítottak föl. Ezekben mindössze három méter hosszú és egy méteres magasságú dobozokban a fáradt zarándok ingyen pihenhet legfeljebb három órát. A kapcsolódó helyiségben pedig megmosakodhat, ruhát válthat, és csomagját is biztonságba helyezheti.

VIDEO: Saudi Arabia is introducing capsule rooms for pilgrims as an estimated two million Muslim faithful gather for the six-day hajj, one of the five pillars of Islam pic.twitter.com/kQUsRysrEp