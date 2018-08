Diszkriminatív közösségi médiára panaszkodik Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök szombaton több Twitter-bejegyzésben is a közösségi média szerinte diszkriminatív, a jobboldalt hátrányosan megkülönböztető gyakorlatát bírálta.

Az elnök kifogásolta, hogy egyes platformokon kitiltottak vagy felfüggesztettek jobboldali vagy jobboldalinak tartott személyiségeket. Nem nevezte meg ugyan, hogy kire vagy kikre gondolt, de bejegyzései közvetlenül azután jelentek meg, hogy több közösségi oldal is - köztük a Facebook vagy a Spotify - kitiltotta az összeesküvési elméleteiről ismert Alex Jones publicistát. Kedden a Twitter is felfüggesztette a kommentátort, de csak egy hétre.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others.......