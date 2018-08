Emberemlékezet óta nem volt ekkora tűz Kaliforniában

Az egyesült államokbeli Mendocino térségében tomboló erdőtűz hétfőn két fészek egyesülésével a legnagyobb erdőtűzzé vált Kalifornia történetében.



A Mendocino környékén pusztító tűz eddig csaknem 115 ezer hektárnyi - Los Angeles nagyságú - területet perzselt fel, és továbbra sem sikerült megállítani a lángok terjedését - közölte a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal. A tűzoltóknak eddig 30 százalékban sikerült lehatárolniuk a tüzet.

130,000 acres, 1,000 homes, and growing. The Carr #wildfire has caused severe damage for residents of #California. Will you join us to serve these hurting #families? Sign up here: https://t.co/NqzFO1hEZo pic.twitter.com/KjSsvCEljE — Samaritan's Purse (@SamaritansPurse) 2018. augusztus 6.

Munkájukat nehezíti, hogy meteorológusok szerint az időjárás a továbbiakban is száraz és forró marad, feltámadó szelekkel. Kalifornia északi részén a 43 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet a következő napokban.

A kétfészkű tűz pusztítása már most felülmúlta a Thomasét, amely mintegy 114 ezer hektárt égetett fel Santa Barbara és Ventura megyében 2017-ben.

A lángok eddig 75 otthont emésztettek el, ezreket késztettek menekülésre. Ketten életüket vesztették a tűzben.

A mendocinói tűz megfékezésén csaknem négyezren küzdenek, az amerikai hatóságok munkáját ausztráliai és új-zélandi szakértők is segítik. A csapatok elsődleges célja megakadályozni, hogy a lángok áttörjenek a hegyoldalban fekvő települések, Nice, Lucerne, Glen Haven és Clearlake Oaks köré húzott gyűrűn.

Eközben a Kalifornia északi részén pusztító, Carr nevű tűzben heten haltak meg és több mint 1600 épület égett le. A Carrt 45 százalékban, míg a Yosemite Nemzeti Park bezárását eredményező Fergusont 38 százalékban sikerült megfékezni.

Kalifornia-szerte több mint 14 ezer tűzoltó harcol a lángokkal.

Az amerikai államban nyolc nagyobb erdőtűz pusztít. Donald Trump amerikai elnök vasárnap katasztrófasújtott területté nyilvánította Kaliforniát, és elrendelte, hogy tegyék elérhetővé a szövetségi pénzalapot a helyreállítási munkálatok támogatására.

Trump a "rossz környezetvédelmi törvényeket" okolta az erdőtüzek terjedéséért,

amelyek szerinte ellehetetlenítik, hogy felhasználják a rendelkezésre álló vízkészleteket. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal szóvivője ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy nincs hiány vízből.

Hatalmas pusztítás Tavaly októberben is hatalmas bozóttűz pusztított Kaliforniában, akkor San Francisco közelében, amit akkor Donald Trump elnök katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított. Az Egyesült Államok leghíresebb borvidéke, a Napa völgy csaknem teljesen a lángok martaléka lett , a legnagyobb pusztítást Napán kívül Sonoma és Mendocino megyében okozta a tűz. Egyedül Sonoma megyéből több mint 25 ezer embernek kellett elmenekülnie. Több mint 46 ezer hektárnyi szőlővidék égett porig, elpusztult több világhírű borospince és több mint 2000 ház. Az akkori, több mint 40 halálos áldozatot is követelő tűzvészt Kalifornia történetében az ötödik legpusztítóbbként tartották számon.

Nyitókép: MTI/AP/Josh Edelson