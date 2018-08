Mi tehetünk arról, hogy elégnek az erdeink

A világ különböző pontjairól kapjuk a híreket, hogy erdőtüzek tombolnak, de Magyarországot se kerülték el anno a pusztítások. Bugacon, Kéleshalmon, Pilisvörösváron is voltak nagy kiterjedésű erdőtüzek. 2012 után több mint 20 ezer erdő- és vegetációtűz pusztított Magyarországon, ami több mint ötmillió négyzetméternyi területet érintett - mondta az InfoRádiónak a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának igazgatóhelyettese.

Nagy Dániel emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évtizedben a sokkal forróbb, melegebb nyarak miatt egyre nőtt az erdőtüzek kiterjedése, és

Magyarországon is több százezer olyan erdőállomány van, ami erdőtűzvédelmi szempontból fokozottan tűzveszélyesnek minősül.

A szakember arról is beszélt, hogy az erdészeti hatóság, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság és a Katasztrófavédelem közösen az EU Life programjának támogatásával elindított egy erdőtűzmegelőzési programot, illetve a vidékfejlesztési program segítségével több olyan erdőgazdálkodás, erődművelési intézkedést is tettek, aminek köszönhetően a tüzek kiterjedését és a tüzek számát is sikerült csökkenteni az elmúlt években.

A hazai erdőtüzek 99 százalékban emberi gondatlanságból és figyelmetlenségből keletkeznek, de ezt sokan nem tudják.

Ez az adat hasonló Európa szerte is, mi emberek okozzuk, sőt Kaliforniában 70% ez az arány, Kanadában pedig 50% körüli. A program és az erdészek célja a széles körű tájékoztatás és informálás, az erdőtűz-megelőzési hasznos tudnivalók átadása.

Kis odafigyeléssel mindenki meg tudja előzni a tüzet - útmutató

Ne dobjunk ki izzó cigarettacsikket a gépjárműből.

A nyári melegben törekedjünk arra, hogy minél kisebb tüzet rakjunk. Használjunk inkább elektromos grillt.

Az izzó parázs több száz méterre el tud repülni a grillsütőtől, és meg tudja gyújtani az erdőterületet, ezért kis tüzet rakjunk, ha nincs elektromos grill.

Kerüljük a kerti növényi hulladékégetést, vagy más hulladék égetését, ezt kormányrendelet is tiltja.

Ha nincs tűzgyújtási tilalom, akkor is kerüljük, hogy nagy tüzet rakjunk a kertben.

A kijelölt helyen szabad tüzet rakni, ha nincs tűzgyújtási tilalom. Tűzgyújtási tilalmakról itt tudnak értesülni.

- tanácsolta Nagy Dániel.

Nyitókép: Pexels