Sérültjei is vannak a Portugáliában pusztító erdőtűznek

Legalább huszonnégyen megsérültek a Portugália déli részén található Algarve tartományban tomboló erdőtüzekben, egy 72 éves asszonyt helikopterrel szállítottak kórházba - értesült a Público című helyi napilap hétfőn.

After a tragic night it´s still burning... #Monchique #Algarve ?? pic.twitter.com/1WKYGg0DFj

A Monchique környéki hegyekben pusztító lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A tűzoltásban több mint ezren vesznek részt 300 járművel. Erőfeszítésüket egy repülőgép is segíti. Helikopterek nem tudnak felszállni a sűrű füst miatt. A tűz miatt több épületet evakuálni kellett, köztük egy szállodát.

Helicopters at the pool. Monchique (N 37º 19' 11'' W 008º 33' 09''), Currently combating two fronts of forest fire.1085 firefighters, 2 planes, 5 helicopters, 317 firetrucks #monchique #Algarve #Fire #Portugal #wildfire #helicopter #plane #update pic.twitter.com/lKCbYjnRYK