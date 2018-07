Ígéretesnek látják a szlovák jövőt a hitelminősítők

A három nagy hitelminősítő közül kettő, valamint a Nemzetközi Valutaalap is úgy véli, ígéretes jövő előtt áll a szlovák gazdaság. Az IMF előrejelzése szerint Szlovákia az idén 4, 2019-ben pedig 4,2 százalékos gazdasági növekedésre számíthat. A hitelminősítők londoni bejelentése pedig megerősítette Szlovákia stabil kilátású A+ besorolását. A szlovák pénzügyminisztérium nem titkolta, hogy örül a jelentésnek, a pozitív számokat elsősorban a növekvő beruházásokkal, a javuló munkaerőpiaci mutatókkal és a bővülő lakossági fogyasztással magyarázzák.

„A gazdaság felpörgetésének köszönhetően nőnek az adóbevételek, a kormány ezáltal több pénzt tud visszafordítani az adósság visszafizetésére,

az államadósság így már két év múlva a GDP 45 százaléka alá eshet vissza a tavalyi 51 százalékról”

– tájékoztatott a szaktárca.

A Fitch Ratings elemzése kiemelte a Szlovákiában szaporodó autóipari beruházásokat is. A hitelminősítők ebben látják a legnagyobb kockázatot, mert Szlovákiában ez az ágazat túlzottan domináns szerepet tölt be. Az autóipar az ország zászlóshajójának számít, amelyre kincsként tekintenek a vezető politikusok is, mert tudják, hogy egy esetleges autóipari válság súlyos érvágást jelentene a gazdaságnak.

A hitelminősítők kiemelték továbbá a szilárd lábakon álló bankrendszert és azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek a lakosság további eladósodottságának csökkentése érdekében születtek. A Nemzetközi Valutaalap számításai szerint a szlovák költségvetési hiány idén még a bruttó hazai termék 0,8 százalékát teszi ki, jövőre azonban ez már 0,5 százalékra zsugorodhat,

két év múlva pedig teljesen eltűnhet, azaz kiegyenlített költségvetést jósolnak Szlovákiának.

Az IMF azzal is számol, hogy az elkövetkező hónapokban tovább esik majd a munkanélküliség, az árak viszont az idén és jövőre is több mint 2 százalékkal emelkedhetnek.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd