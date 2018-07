Tűz az Egyesült Államok pekingi nagykövetségénél

A Twitter közösségi portálra feltett fotókon és videókon sűrű füstöt lehetett látni, valamint sok rendőrautót a hatalmas, a kínai főváros északkeleti részén lévő épületegyüttes körül. A rendőrség lezárta a környéket, és egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást az esetről.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw