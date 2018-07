Újabb megrázó felvételek a görögországi tűzvészről

Kedd délutánra az Athéntól alig 29 kilométerre lévő, Mati nevű település környékén - ahol a tűz rendkívül erőteljes volt - a szél mérséklődött, és ennek köszönhetően lelassult a tűz. "A halálos áldozatok száma folyamatosan nő" - mondta Evangelosz Burnusz, az Athéntól keletre fekvő Rafina kikötőváros polgármestere a Szkai tévének nyilatkozva.

Megrázó képek érkeznek a helyszínről:

Mati településről, a közelében fekvő Rafinából, illetve a környező utakon autózók közül a hírek szerint nagyjából 160 felnőttet és 20 gyereket vittek kórházba. Szemtanúk rettenetes jelenetekről számoltak be. Többen az autópályán égtek halálra a település közelében. Athéntól keletre otthonok és autók százai váltak a lángok martalékává.

Még az űrből is látszik a bibliai csapás.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta ?? west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2??? in today’s imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA