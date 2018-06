Vége a párizsi túszdrámának

Délután kezdődött a túszdáma a francia főváros központjában. Egy férfi túszokat ejtett, elbarikádozta magát egy belvárosi ház földszintjén, azt állította, hogy robbanószer van nála és azt követelte, hogy az iráni nagykövettel beszélhessen. A túszejtésről itt írtunk részletesebben.

Rendőrségi források szerint a férfi indítékai egyelőre ismeretlenek, de a jelek nem terrortámadásra utalnak.

Az akció bejezéséről szóló bejelentés előtt mintegy negyedórával a hírtelevíziók helyszíni közvetítésének képein látni lehetett, hogy a kommandósok behatolni készülnek abba az épületbe, amelyben a túszejtő elbarikádozta magát. Lövéseket nem lehetett hallani a rövid akció alatt.

Gérard Collomb belügyminiszter a Twitteren az írta, hogy "az elkövetőt előállították és a túszok már nincsenek veszélyben".

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.