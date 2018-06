Akár 25 évet is kaphat a nemi erőszakkal vádolt Harvey Weinstein

A vádesküdtszék jóváhagyta a zaklatási ügyeibe belebukott filmmogul elleni vádakat. Harvey Weinstein majdnem mindent tagad, nyomkövetővel ugyan, de most is szabadlábon van.

Az amerikai producer egy hete adta fel magát a New York-i rendőrségen, ahol két nő sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális zaklatással, erőszakos nemi közösüléssel és szexuális bűncselekménnyel vádolták. Ezeket a vádakat hagyta most jóvá a vádesküdtszék, vagyis immár hivatalosan is megvádolták a producert. Ha bűnösnek találják, sajtóhírek szerint akár 25 évet is kaphat Harvey Weinstein.

A férfi egyébként egyetlen percet sem töltött rács mögött,

egymillió dolláros óvadék fejében még aznap szabadlábra helyezték, amikor feladta magát,

de elektronikus nyomkövetőt szereltek rá, és csak New York, valamint Connecticut államban mozoghat.

Cyrus Vence New York-i államügyész úgy fogalmazott, hogy az ügyet nem a sajtóban, hanem a tárgyalóteremben kívánják tárgyalni, ott, ahová tartozik.

A többszörös nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein amerikai filmproducer a hatóságok szerint az elmúlt évtizedekben színésznőket zaklatott szexuálisan, többet megerőszakolt és korábban nyolc esetben is pénzügyi kárpótlásban állapodott meg áldozataival. (MTI/EPA/Peter Foley)

Benjamin Brafman, Harvey Weinstein ügyvédje megerősítette, védence következetesen tagadja majd az ellene felhozott, meg nem erősített vádakat. A producer a helytelen szexuális viselkedést elismerte, de továbbra is azt állítja, hogy

soha senkivel nem létesített szexuális kapcsolatot a másik fél beleegyezése nélkül.

Benjamin Brafman ügyvédnek egyébként nem ez az első zaklatási ügye, 2011-ben Dominique Strauss-Kahnt képviselte New Yorkban, és el is érte, hogy felmentsék a volt IMF-vezért.

A New York Times fotóján a lap szerkesztői ünnepelnek, miután 2018 áprilisában a New Yorkerrel közösen elnyerték a Pulitzer-díjat a Weinstein-sztoriért, amelyben leleplezték Harvey Weinstein hollywoodi producer szexuális visszaéléseit, és ezzel mozgalmat indítottak el. A New York Times a Washington Posttal közösen is elnyerte a Pulitzer-díjat a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság és annak vezetője, Robert Mueller munkájáról szóló riportokért. (MTI/EPA/The New York Times/Hiroko Masuike)

A Weinstein-botrányt a New York Times és a New Yorker robbantotta ki tavaly októberben, azóta több mint 70 nő - köztük olyan filmsztárok, mint Salma Hayek és Ashley Judd - vádolta meg nemi erőszakkal és szexuális zaklatással a producert. Az ügy után robbant ki az úgynevezett metoo-kampány, amely világszerte azokat az embereket képviseli, akiket szexuálisan zaklattak, ám erről eddig nem beszéltek.