Feladta magát Harvey Weinstein

Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be a New York-i rendőrség.

Az egykori filmmogul péntek reggel feladta magát a New York-i rendőrségen, egy New York-i bíróság még a nap folyamán hivatalosan vádat emel ellene.

A rendőrség közleménye szerint Weinsteint két nő sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális zaklatással, erőszakos nemi közösüléssel és szexuális bűncselekménnyel fogják megvádolni.

Több mint 70 nő vádolta meg a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit.