Darko Horvat személyében olyan gazdasági minisztert szavazott meg pénteken a horvát parlament, aki az előző kormányban a kis- és középvállalkozók minisztériumát vezette, és mindvégig ellenezte a Mol-INA-ügy döntőbírósági rendezését, közvetlen tárgyalásokat javasolt a céggel - közölte az N1 horvát hírcsatorna.

A kormány azt követően javasolta őt a tárca élére, hogy Martina Dalic gazdasági miniszter lemondott posztjáról Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor körüli legújabb botrányok miatt.

Horvat a kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösségben (HDZ) korábban az energetikai ügyekért is felelős volt. Mindvégig az INA-Mol-ügy lezárását sürgette, és kiállt amellett, hogy fel kell hagyni a döntőbírósági eljárásokkal, helyette tárgyalni kell a Mollal. A tárcavezető később azt is ellenezte, hogy a Horvát Elektromos Művek (HEP) 25 mínusz egy százalékos részvénycsomagjának eladásából szerezze vissza az INA részvényeit a kormány. Andrej Plenkovic horvát kormányfő a döntőbírósági per elvesztése után 2016. december 24-én jelentette be, hogy a horvát állam visszavásárolja a Moltól az INA-t.

A Tihomir Oreskovic technokrata miniszterelnök vezette előző kormány azt követően bukott meg, hogy lemondott tisztségéről Tomislav Karamarko, a horvát kormány első miniszterelnök-helyettese, akinek ügyében összeférhetetlenséget állapított meg az illetékes parlamenti bizottság, mert felesége üzleti kapcsolatban állt egy olyan céggel, amely a Mol magyar olaj- és gázipari vállalatnak lobbizott. Karamarko később lemondott a HDZ elnökségéről is, majd a pártja megbuktatta saját kormányát és előrehozott választásokat írtak ki, amelyet 2016-ban ismét a HDZ nyert meg, a jelenlegi kormányfő vezetésével.

Horvat a HDZ alelnöke maradt ugyan, de az elmúlt két évben politikai aktivitása a nyilvánosság előtt nem volt látványos.

A parlamenti bizottsági meghallgatáson az ellenzék Karamarko emberének, "magyar játékosnak" nevezte Horvátot, és arról kérdezgették, miért utazik olyan sokat Magyarországra. Azon félelmüknek adtak hangot, hogy az új miniszter a Mol érdekeit szolgálja majd.

Martina Dalic miniszterelnök-helyettes is volt, ezt a tisztséget most Tomislav Tolusic mezőgazdasági miniszter tölti be.

Egyik jelöltről sem volt vita a parlamentben, a mandátumvizsgáló parlamenti bizottság két nappal ezelőtt jóváhagyta jelölésüket.

Sajtóhírek szerint nem igazán volt kapós a gazdasági miniszter széke. A kormánynak és főleg a miniszternek számos olyan problémát kell megoldania a közeljövőben, mint az Agrokor-, a krki cseppfolyósgáz terminál- (LNG), a Mol-INA-ügye, de egyéb más állami tulajdonban lévő vállalatok (hajógyár, műtrágyagyár, légitársaság stb. ) égető problémáival is foglakoznia kell.