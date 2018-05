Ezt követeli Washington Irántól

Washington új nemzetközi szerződést akar Iránnal és egyben a diplomáciai kapcsolatok teljes körű felújítását - hangoztatta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Heritage Alapítvány rendezvényén mondott beszédében.

Az amerikai diplomácia vezetője leszögezte:

az Egyesült Államok eltörli az Irán elleni szankciókat is, amennyiben Teherán felhagy "rosszindulatú magatartásával".

Pompeo hangsúlyozta: a szankciókat az Egyesült Államok csakis akkor oldja fel, ha érzékelhető változásokat észlel majd Teherán politikájában.

A miniszter több "nagyon alapvető követelést" fogalmazott meg, amely egy új megállapodás megkötéséhez szükséges. Ezek között szerepel, hogy Iránnak vissza kell vonulnia Szíriából és Jemenből, el kell ismernie a 2015-ben megkötött többhatalmi atomalku valódi céljait, szabadon kell bocsátania az amerikai foglyokat és az Egyesült Államokkal szövetséges államok fogságban lévő állampolgárait is, és le kell állítania a nukleáris töltetek hordozására is alkalmas rakéták kifejlesztését. Pompeo hangoztatta: ezek a követelések "nem ésszerűtlenek".

Mike Pompeo kifejtette: a szerződésben rögzített együttműködés "az általunk kedvelt út", és hozzátette, hogy Donald Trump elnök kormányzata ehhez meg szeretné nyerni az amerikai kongresszus kétpárti támogatását is, szemben az előző, Obama-kormányzattal, amely úgy írta alá Washington nevében a többhatalmi megállapodást 2015-ben, hogy a törvényhozás elsöprő többségében elutasította azt.

A külügyminiszter emlékeztetett rá, hogy az amerikai kormányzat álláspontja szerint a napokban amerikai részről egyoldalúan felmondott többhatalmi atomalku a hiányosságai miatt kockázatot jelent a világ számára, de Washington új stratégiáját immár e megállapodás kötelezettségei nélkül lehet végrehajtani.

Közölte: Washington "példa nélküli" pénzügyi nyomást kíván gyakorolni Iránra, és "a történelem legkeményebb szankcióit" hozza meg, amennyiben Irán nem változtat magatartásán. Az eddigi szankciók "csak a kezdetet jelentették" - mondta. Ahogyan fogalmazott: a büntetőintézkedések teljes körű életbe léptetése után Irán még azért is meg fog küzdeni, hogy a gazdaságát egyáltalán életben tartsa. Az Iránnal a szankciók ellenére is gazdasági kapcsolatokat fenntartókat "elszámoltatjuk" - tette hozzá.

Hangsúlyozta: Washington "el akarja söpörni" a Hezbollah nevében szerte a világban tevékenykedő iráni erőket.

Meggyőződését fejezte ki, hogy idővel az Egyesült Államok szövetségesei is megértik, hogy az amerikai kormányzat stratégiája a helyes. Az amerikai politika megvilágítása érdekében Washington szakembereket küld majd több országba is. Az amerikai kormányzat a diplomáciai eszközök híve, mondta, hozzátéve, ennek bizonyítéka az is, hogy Donald Trump elnök találkozni akar Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. "Ahogyan Trump elnök két héttel ezelőtt mondta: készen áll rá és akar is egy új megállapodást, de a megállapodás önmagában nem cél" - fogalmazott Mike Pompeo. A kormány céljaként az amerikai nép megóvását nevezte meg. Hozzátette: arra kéri az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy csatlakozzanak, és együttesen szólítsák fel az iráni kormányt "felelősségteljesebb magatartásra".