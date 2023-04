Mediátorok, társasházi jogászok segíthetik a lakóközösségeket a II. kerületben

Az ötlet abból indult ki, hogy a lakók hatalmas "vertikális falvakban" élnek a városban, és nagyjából 20 centis falak választják el őket egymástól. Mégis keveset tudnak egymásról, az sem alapvető, hogy a szomszédunk nevét tudjuk, de mégis mintha erre nagy igényünk lenne. "Az ügyeik intézésében is előny, ha van egy biztonságosabb közösség, bizalmi légkör. Ezért gondoltuk, hogy nézzük meg, hogyan lakjunk jól egymás mellett" – mondta az InfoRádióban Juhász Veronika, a II. kerület önkormányzati képviselője (Magyar Kétfarkú Kutya Párt).

Juhász Veronika szerint ha a "lakógyűlés" szót emlegetjük, sok frusztrált emlék jön elő az emberekben, pedig lehetne sokkal élénkebb, barátságosabb, intenzívebb kapcsolat a lakók között. A program azt is célozza, hogy ehhez eszközöket adjanak, emiatt kapta a Társasház Túlélő Program nevet.

Azon túl, hogy a társasházi ügyek intézésében segíthetnek, még abban is hasznos lehet a projekt, hogy kevésbé éljenek izoláltan, magányosan az emberek.

Több kapcsolódás lehetne a generációk között, és létrejöhetnének olyan terek a társasházakban, amiket közösen lehet használni.

Elég sok minden akad, amit fejleszteni lehetne – jegyezte meg Juhász Veronika.

A program nyitórendezvényén vázolják az elképzeléseinket az eddig látottak alapján. Interjúkat készítettek lakosokkal, közös képviselőkkel, társasház jogászokkal is, és most az intenzívebb, ötletgyűjtő szakaszban vannak. Készítettek egy kérdőívet is, amellyel arról kérdezik az embereket, mik számukra a legfontosabb dolgok a társasházi életüket tekintve.

Az ügyintézés kapcsán kiderült, hogy az embereknek tájékozottsága sincs megfelelő szinten. Nincsenek mindig tisztában azzal, hogy milyen hatáskörei vannak egy jogi ügyintézésben az önkormányzatnak, milyen ügyek tartoznak a bíróságra, és mik adódnak a közösségi együttélésből. Felmerülnek kérdések a rossz infrastruktúra állapota kapcsán, vagy hiányozhatnak a pályázatok elérésére vonatkozó információk, nem tudják, miként lehetne forrásokat eszközölni a társasháznak.

"Nagyon fontos nekünk, hogy a programot maguk a lakók alakíthassák"

– mondta Juhász Veronika.

Az első fázisban közreműködik a CoHousing Budapest egyesület, akik a közösségi lakhatás formáiról tájékoztatnak. Emellett mediátorokkal, társasház jogászokkal dolgoznak a programban - utóbbiak segítségével azt szeretnék vázolni, hogy miből áll a jogi mozgástere a lakóközösségnek és az önkormányzatnak.

Az intenzív tájékoztatás akár a társasházakba kijáró jogászok révén, összejöveteleken, akár speciálisan egy lakógyűlés témáira vonatkozóan megvalósulhat. "Közösségfejlesztőkkel is dolgozunk, akik szintén workshop-programok tervezésében vesznek részt" – zárta a Társasház Túlélő Program bemutatását Juhász Veronika.

Nyitókép: Getty Images/ Craig Hastings