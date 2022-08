Sós Csaba Milák Kristófról: itt több aranyrög van, minthogy a pillangónál befejezzük a keresést

Sós Csaba az Arénában

Medencés úszásban a római Európa-bajnokságon 15 magyar érem, 5 arany, 7 ezüst, 3 bronz a mérleg. Ha csak az eredménysort nézzük, úgy tűnik, hogy minden szuper, de mi a valóság?

Sok dolog jó. Azért véletlenül tizenötször nem történik semmi, de ez egy mérhető sportág, itt a számok kegyetlenek és egyértelműen mutatják, hogy hol mennyi teendőnk van még.

Milák Kristóf a kontinenstorna egyik sztárja volt. Mennyire ünnepelték a külföldiek is?

Én még nem láttam ilyet! Az, hogy itthon szeretik és a Duna Arénánál várták a szurkolók, mikor kijött, az egy dolog, de hogy Rómában, este, mikor kijött – hangsúlyozom, az olaszok 13 aranyat nyertek, van bőven saját úszójuk, akit ünnepelhetnek – százas nagyságrendű tömeg kezdte skandálni a nevét. Kristóf odament, szelfizett velük, autogramot adott, még mindig libabőrös vagyok a látványtól. Vagy attól, amikor a 200 pillangó dobogósai lejöttek és Márton Ricsi az olasszal beszélgetett, mögülük pedig Kristóf úgy beintett a közönségnek, hogy az egyként pattant fel és éljenzett. Ezek részegítő érzések.

Kijelenthető, hogy Milák Kristóf korszakos csillag?

Egyértelműen az. Világcsúcsot is már kétszer úszott, megvédte a címeit vb-n, Eb-n, olimpián még nem volt módja, mert csak egyen indult, úgyhogy valóban az, de ez is már korábban is látszott, a kvangdzsui világcsúccsal nagyon keményen letette a névjegyét.

Látszik-e, hogy hol lehet a csúcs Milák Kristóf pályafutásában?

Nagyjából be lehetne lőni, de nem ezzel foglalkozunk. Látszódott most is, hogy noha meg merem kockáztatni azt is, hogy még jobb formában volt, mint Budapesten, a világbajnok alatt, saját maga is bevallotta, hogy ez nem okos úszás volt, hanem örömúszás, akkor van még bőven tartalék. De az eredményeket az is befolyásolja, mint ahogy most is látták, hogy például 200 gyorson nem tudott bejutni a döntőbe, mert 12 perc volt a 100 pillangó döntője és a 200 gyors elődöntője közt, sőt a váltószámokban is meghatározó szerepe van. Kérdés, mit enged a program.

Lehet további számhalmozás, vagy nagyjából ez a felső határ?

Ekörül van. Ezt a 11-12 perces különbséget az élettan nem nagyon engedné, de mivel zseni, azt gondoltuk, megpróbáljuk, hátha van valami csoda a testében, amit még eddig nem láttunk. Kell ezt még próbálgatni, és még egyszer mondom, a programtól is függ, mit tud vállani. Tervek szerint, például, Párizsban már nem hét, hanem nyolc vagy esetleg kilenc napig fog tartani az úszás, úgyhogy meglátjuk, de bőven vannak még tartalékai, még a 200 pillangós világcsúcsban is, higgyék el nekem.

A 100 és a 200 pillangó fixnek tűnik. Lehet-e bármilyen olyan szempont, hogy a két szám bármelyike kiessen Milák Kristóf programjából?

Majd ő eldönti, hogy érzelmileg mivel azonosul. Emlékeztetnék arra, hogy Egerszegi Krisztina a harmadik olimpiáján nem akarta a 100 hátat úszni, utána pedig a magyar vegyesváltóban első úszóként, tehát tiszta méréssel, határozottan sokkal jobbat jött, mint az egyéni győztes. Mondhatjuk azt, hogy egy aranyat elengedtünk, de ha az úszó érzelmileg valamivel nem azonosul, nincs értelme erőltetni. Bár Kristófnál a helyzet inkább fordított, mert ő nagyon szereti a kihívásokat és inkább vissza kell fogni. Ott lesz teendője Virth Balázsnak.

Milák Kristóf a 100 és a 200 méteres gyorsúszásban is nagyon sokat lépett előre, ugyanakkor ebben a két számban egy olyan korszakosnak tűnő sztár van, mint David Popovici, a román tinédzser, aki már most szintén közönségkedvenc.

Joggal. Beszéltünk már róla, tavaly úgy hívtuk, hogy a román Milák megvan, mert az ifi Eb-n láttuk, ugyanaz a kvalitás, mint Milák. Azt, hogy meg tudja-e verni valamikor Kristóf gyorson, nem tudom, pláne, hogy neki a gyorsúszás a B száma. De megszorongatta most is, elég sokáig pariban volt vele, aztán, ha egy számban sokat versenyez Milák, akkor általában azon jobb szokott lenni, úgyhogy lehet, hogy látunk még majd olyan ütközetet, amikor megfordul a helyzet. De őszinte csodálói vagyunk Popovici-nak, és ne lepődjenek meg, ha további világcsúcsok jönnek tőle, rövidesen 200-on is.

Ehhez az amerikaiaknak is lesz még néhány szavuk. Akár Caeleb Dresselék is hegyezhetik magukat a következő évi fukuokai világbajnokságra, az úszósport szerelmesei valószínűleg nem fognak unatkozni.

Ez biztos, már megtörténhetett volna Budapesten is, de Dressel beteg lett, nem volt olyan állapotban, kifarolt a két számból, sem Popovici-csal, sem Milákkal nem meccselt. Milákot, úgy látom, nagyon sokra tartja Dressel is. Az belefért volna neki, hogy esetleg Miláktól kikap, de hogy egy másik fiatal is megveri, mégpedig a király számban, 100 gyorson, az már nem biztos. Taktikázás is van mögötte, esetleg pszichésen nem állt készen arra, hogy ezt a két ütközetet vállalja, de Dressel olyan számokat úszik, amik nagyon rövidek, nagyon kis különbségeken múlik a teljes siker vagy a bukás, és ezt hosszú évek óta precízen, rendszeresen hozza, megértem, ha most nem óhajtotta a két ütközetet.

Milák Kristóf idei sikersorozatában mekkora része van Virth Balázs edzőnek, aki tavaly szeptemberben vette át a felkészülése irányítását?

Virth Balázs is egy csapatból jött, nem akármilyen csapatból, először Széchy Tamás, aztán Széles Sándornak csapatában dolgozott. Gyurta Dániel felkészülésében már részt vett. Önállóan, amikor egy csapat élén állt, Kapás Boglárka volt vele, világbajnok lett. Most sem egyedül dolgozik Milák Kristóffal, Márton Richárddal és a többiekkel. Van egy szürke eminencásunk, Kovácshegyi Ferenc, aki a TF-en, a tanszéken is kollégám, még nekem is edzőm volt. Darnyi Tamás feltétlen bizalmasa volt és sok mindenki másnak, és ahol ez a fickó megjelenik, ott szerencse van. Mindig azt kértem Kovácshegyi Ferenctől, hogy legyen ott a fiam közelében, mikor látja, hogy úszik. Nem kell beszélni sem vele, csak legyen a közelében. Komoly szakember, elsősorban szárazföldi felkészítésben, de csoportkohézióban és a pszichés rezdüléseknek az érzékelésében, megoldásában rendkívül pedagógiai erényekkel és intelligenciával rendelkezik. S ott van még Zala György, a kenu olimpiai bronzérmese, aki a szárazföldi edző, úgy tűnik, hogy nagyon egymásra találtak. Balázs mögött rendkívül jó team van, úgy látszik, hogy ez biztos műhely lesz a jövőben is.

Virth Balázs a negyvenes évei közepe felé közelít még csak, lehet azt mondani, hogy ő korszakos sztáredző lehet?

Igen, határozottan ez a válaszom.

Mi kell ahhoz, hogy valaki edzőként ilyen hamar a csúcsra érhessen?

Én is ugyanannyit edzettem annak idején, mint Hargitay vagy Verrasztó, és nem lettem olyan eredményes. Ugyanígy van az edzőknél is, mint akár az operaénekeseknél, zongoristáknál, egyéb sportolóknál. Rengeteg jó van, akiket látunk rendszeresen képernyőn és kevés kiugró zseni, úgyhogy ne gondolják, hogy az edzőknél másképp van.

Virth Balázs nem azok közé tartozik, aki tör, zúz vagy ordít a versenyzőjével. Éppen ellenkezőleg: egy barátságos figura.

Azért én már láttam őt másmilyennek is, maradjunk annyiban, de azt kell mondjam, hogy kimagasló intellektusa van, az segíti át sok mindenen.

Márton Richárd előretörésében mekkora szerepe van Milák Kristófnak, mekkora Virth Balázsnak és mekkora magának a sportolónak, aki úgy tűnik, hogy egyre inkább kezd beérni?

Őszinte leszek, harmadlagos. Itt a fő szerepe Wladár Sándor elnök úrnak volt. Annak idején, amikor eldőlt, hogy Milák eljön Selmeci Attilától, akinek most is emeljük ki a szerepét, mert nélküle Milák nem lenne Milák, kerestünk mellé edzőpartnereket, és Ricsi volt az egyik jelölt. Én határozottan javasoltam elnök úrnak, ő ezt elfogadta, megkereste. Aztán néhány hónap után Ricsi elbizonytalanodott és ki akart szállni. Akkor az elnök gyakorlatilag nyakon fogta és visszahozta. Látható volt, hogy a két fiú kompatibilis. Milák Kristóffal nem sokan vannak így, és láthatólag kedvelik is egymást. Aki látta a 200 pillangó döntőt, annak nem kell semmit magyaráznom. Ricsi tehetségéről én meg voltam győződve korábban is, junior Európa-bajnok volt, benne volt a junior-világbajnok váltóban, nagy sikereket produkált már, de aztán összebarátkoztak és elfogadta az edzőpartner státuszt, amit nagyon jól művelt. Aztán egyszer csak eljött a pillanat, rendesen kinőtte magát, ez pedig már Miláknak és Márton Richárdnak az érdeme, meg Virth Balázsé, aki edzőpartnerből egy év alatt csinált kimagasló versenyzői egyéniséget, aki a váltóval Európa-bajnok lett, egyéniben ezüstérmes, „csak” Milák előzte meg. Ez egy szép, közös produkció, sok ilyen kellene sok sportágban, meg még nálunk is.

Milák Kristófnak nem kicsi az egója és az önbizalma, gondolom, erre is utalt, amikor azt mondta, hogy ez azért nem mindenkivel működne.

Persze, és ez így van rendjén. Nyilvánvaló, azokat az általános kereteket, amelyek a társadalmi együttéléshez tartoznak, mindenkor betartotta, betartja, nem hallottak kilengéseiről, botrányairól, azon a kereten belül játszik, amit a társadalom elfogad. Azért viszont messze nem olyan, mint más, de ez így van jól.

Azt mondta, hogy Virth Balázsnak azért még lesznek nehéz pillanatai. Mire gondolt konkrétan?

Arra, hogy ez egy változó közeg és ha Milák nyilatkozatait figyelik, nem egy begyakorolt sablon szerint akar működni a jövőben sem, és minden új dolog, minden kihívás komoly kockázattal jár. Mint önmagában maga az edzőváltás is, akkor is, ha valaki egy kiváló edzőtől egy másik kiváló edzőhöz megy. Folyamatosan megoldandó feladatok lesznek, ráadásul a nagy számú minta és a tapasztalatok alapján Milák Párizsban lesz a csúcson. Élettanilag, férfiként, önmagához képest, mint ahogy így volt a Michael Phelps, így volt Cseh Laci, így volt Darnyi Tamás is, 23-24 év körül úszták a legjobb időeredményeiket. Más kérdés, hogy egy akkora zseninek, mint Phelps is volt, utána még két olimpián a „romló” időeredmények is eredményezhettek aranyat, de ő emberi számítás szerint akkor lesz a csúcson, ahhoz pedig még építeni kell, mert láthatólag itt több aranyrög van, minthogy a 100-200 pillangónál befejezzük a keresést.

Beszélt az úszók érzelmi viszonyáról az egyes számokhoz. Előfordulhat, hogy Milák Kristóf, mondjuk, megpróbálkozik hátúszó számokkal, netán vegyessel?

Nekem ahogy most tűnik – mert én ilyenkor nem szoktam faggatni, gyóntatásnak minősülne, hagyni kell, aludjanak rá –, hogy őt nagyon irritálja, hogy 200 gyorson nem tudott bejutni a döntőbe. Ezzel szerintem a jövőben nagyon erős elképzelése van, akár még a 100 gyors elé is fogja helyezni, megkockáztatom. Háton is tart országos csúcsot és volt magyar bajnok. Ha még háton is nekifut, hát fusson neki.

Márton Richárd pedig innentől csatázhat Kenderesi Tamással. Mennyire vizionál éles küzdelmet a két versenyző között akár Párizsért, akár már Fukuokáért?

Ezekből csak jól tudunk kijönni. Nekünk ezek a legjobb helyzetek. Olimpián és világbajnokságon két úszót indíthatunk, de Európa-bajnokságon indíthatunk négyet versenyszámonként, de abból csak a legjobb két versenyző juthat tovább a selejtezőből már a középdöntőbe is. „Kendernek” is föl kell most már kötni a nadrágot, mert lehet, hogy fáj a válla, meg lehet, hogy beteg volt, ez senkit nem fog érdekelni, mert most már egy századmásodperccel előtte van Ricsi. Ha nekem ma ki kellene jelölni a fukuokai világbajnoki csapatot, abban nem lenne benne Kenderesi Tamás. Más kérdés, hogy neki van ennél több mint egy másodperccel jobb ideje és nála van még a döntés, illetve Ricsinek még kell fejlődnie, ha biztosítani akarja a helyét. Szerintem ez nagyon jó nekünk.

Az edzőváltás okozhatott-e bármiféle gondot Kenderesi Tamásnál? Vagy a sérülések hozták ezt a relatív visszaesést?

Azért hatodik volt a világbajnokságon, Ricsivel hasonló szinten vannak az eredmények alapján. A sok edzőváltás közül, ami tavaly történt, a legkisebb kockázatot Kenderesié hordozza, hiszen ott arról volt szó, hogy Tari Imre, a legendás edző nyugdíjba vonult, és az ő segédje, akinek ma is ő a mentora, lett Kenderesi Tamás edzője. Turós Máté jó edzői erényeket csillogtat. Lesznek itt még komoly csaták.

Verrasztó Dávidnál korábban szerzett Európa-bajnoki címeket, egyeduralkodó volt 400 méteres vegyes úszásban, de most tudott örülni ennek az ezüstnek is.

Hát bizony! Ez nem az a Verrasztó Dávid, amelyik tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt volt. Párszor átlépte azt a határt, amit a közvélemény elfogad, de igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát, ezt elmondom mindig. Rendezte a magánéletét, vállalkozásai vannak, ha ő holnap abbahagyja, gyakorlatilag ugyanilyen nagyságrendű a jövedelme, ő tényleg szeret úszni és szereti a fiatalokat. Vezéregyéniséggé nőtte ki magát, akit mindenki elé példaként tudok odaállítani, öröm nézni. Nincs itt ilyen, hogy csapatkapitány, meg sok jelentősége nem is lenne, de gyakorlatilag ő az.

Elmegy Párizsig?

Nem tudom, meglátjuk, ha értelmét látja, akkor el fog menni, ha nem, akkor nem.

Próbálja-e befolyásolni az ilyen döntésekben a versenyzőket, netán rájuk bízza?

Itt életekről van szó, és nem mindegy, hogy kinek milyen a magánélete. Sok dolgot kell együttesen figyelembe venni, mikor az ember ilyenről véleményt mond, de csak akkor mondok véleményt, ha megkérdeznek.

Meg szokták kérdezni?

Volt már rá példa.

Verrasztó Dávid mellett sokan örülhettek még érmeknek. Mihályvári-Farkas Viktória egy aranynak és egy ezüstnek, ez a kellemes meglepetések közé tartozott. Nagyon szomorú volt a Duna Arénában a vb-n, a többiek nem győzték vigasztalni, most viszont virított.

Azért volt érthetetlen számunkra is, mert az edzéseredményei jók voltak és folyamatosan magas színvonalú, motivált edzésben volt. Én arra gyanakszom, hogy valószínűleg átment a koronavíruson, amit nem vettünk észre, mert nem volt tünete. Örülök, hogy az csak egy kisiklás volt, teljesen mindegy, hogy milyen okból, de visszatért, és 1500 gyorson már egyéni csúcsot úszott, azt meg, aki nincs teljes edzettségi állapotban, nem tudja. Tehetséges, sokra hivatott.

Hova feljebb neki? Az olimpián akár éremesélyes is lehet?

Ha volt a hat közt legutóbb, akkor mi lehet a cél? Nyilvánvaló, az érem.

Jakabos Zsuzsanna végzett a második helyen 400 vegyesen, tőle is ez kiugró egyéni teljesítmény. Vele mennyire volt elégedett?

Örültünk neki, hogy érmet nyert. Nagyon régen volt már ilyen, neki is a tizedik Európa-bajnoksága volt. Örülök, hogy köztünk van, és egyébként akkor, amikor az ember odaállítja, mondjuk, egy 4x200-as mix gyorsváltóban, és meg volt mondva, hogy csak reggel úszik, mert van jobb fiatal, és a harmincvalahány évével odaáll és szó nélkül leússza egy nem olimpiai számban, csak reggel, és odarakja a szívét, lelkét, itt a helye a csapatban.

Kovács Benedek Bendegúz már a vb-n is megvillantotta oroszlánkörmeit, de a mostani ezüstérem jelenti neki az áttörést 200 méteres hátúszásban.

Neki is, meg az edzőjének is ez egy pedagógiai bravúr.

Plagányi Zsolt az edzője.

Ő Benedeket régóta győzködi, hogy ennek a testnek a 200 felel meg a leginkább, de ő meg érzelmileg nem azonosult vele, állandóan 100-on erőlködött, most is indult, a középdöntőben már elvérzett, valóban látszott, hogy 200-on van igazi sansza, világbajnoki döntőt is úszott. Ott már Telegdy Ádámnak van feladva a lecke, mert jönnek még fiatalabbak, akikről most még ne is beszéljünk, de azért utánpótlás van hátúszásban szerencsére bőven.

És az benne van, hogy, mondjuk, 24 évesen érik be igazán valaki? Mert Kovács Benedek Bendegúz már nem a legfiatalabbak közül való.

Ő agyilag érett be most. Meg kellett érnie, sokszor kellett a kudarcba is beleszaladnia, meg érzékelni, hogy azért nyilván ő belül érezte ezt a 200-at, ha úgy ússza le, akkor ott van elöl, de most el is hitte magáról, és az időeredmény is nagyon jó volt, ez egy nagyon szép ezüstérem.

Az Európa-bajnokságon megszakadt Kós Hubert pechsorozata. A 19 éves versenyző az elmúlt években többször került olyan helyzetbe, hogy „majdnem” eredményt ért el, majdnem dobogót, most viszont győzni tudott 200 méteres vegyes úszásban és nagyon boldog volt ettől. Mennyit lépett ezzel előre?

Időeredményben semmit, szakmailag viszont jelentőset ugrott, ez egy minőségi különbség. Már az EYOF-on is négy ezüstérme volt és nem tudott nyerni, vagy a tavalyi budapesti Eb-n, amikor a középdöntőt megnyerte junior világcsúccsal, aztán nem került dobogóra, de a lényeg az, hogy ez egy ütős mezőny volt, és egy férfias, szoros, kőkemény küzdelemben győztes tudott lenni. Más minőség, aki bajnok meg nem bajnok, az ég és föld. Hubi most megugrotta ezt a magasságot, és remélem, hogy a jövőben felszabadultabban fog készülni is, meg versenyezni is, mert el fogja hinni, hogy ő is tud nyerni.

Hosszú Katinka, bár éremmel térhetett haza az olasz fővárosból, egyéniben messze került a legjobbjaitól. Milyen okoknak tulajdonítható ez a mostani teljesítmény a háromszoros olimpiai bajnoktól?

Mondhatnék én most itt sok mindent, mert az eddigi életútja tiszteletet parancsol. Mi értelemszerűen nagyon szeretjük, nekem meg különösen jó okom van, hogy kedveljem őt és higgyek benne, de ez – kertelés nélkül – egyrészt a pályafutása leggyengébb szereplése volt, a másik pedig, itt nem lehet elkendőzni, hogy itt nyilvánvalóan edzetlenségről van szó. Ő maga is már a filmjében is elmondja, hogy az életben más dolgok is elkezdték érdekelni, rájött, hogy sok dolog van, ami az életben jó és szép és nem edz annyit. Elmondta, hogy a Covid alatt többet hagyott ki, mint kellett volna, Katka nyilvánvalóan jóval kevesebbet edzett, mint ami szükséges volt. Idén hat héten belül két világverseny, egy vb és utána egy Eb volt, ráadásul nem lehetett megcsinálni, hogy most a vb-t nem veszi komolyan. Ehhez különösen kevés volt az a munka szerintem, amit elvégzett. Nem akarok én negatívumokat mondani róla, lehet, hogy ennek megvoltak az olyan okai, amiken nem lehetett változtatni, de akkor nem kell csodálkozni, hogy ilyen az eredmény. A sok dolog összeadódott, és ez, szerintem, katasztrofális volt. Nagyon messze volt az egyéni legjobbjaitól, és azzal a nimbusszal, ami neki van, nekem is rossz volt ezt látnom, de úgy gondolom, hogy lelkileg nyilván ő is szenvedett ettől. Egy biztos, hiszen kötött egy kétéves szerződést egy sportszergyárral, hogy Párizsig nyomja. Ha ezt valóban így gondolja, akkor most alá kell merülni és hosszú hónapokon keresztül keményen kell edzeni, mert úgy tűnik, hogy minden korábbi extra képessége elszállt. A tehetsége biztos nem szállt el, de az edzettsége és az állóképessége igen. Megint komoly munkát kell befektetni, vagy ebből már nem lesz semmi.

Az év eleje, az edzőtáborozás időszaka lehet a kulcs? Vagy minden hónapban meg kell feszülni az úszósportban?

A formába hozás nagyon bonyolult dolog sok ok miatt, de amikor Széchy Tamást megkérdezték, hogy mennyi ideig tart a formába hozás, azt mondta, hogy egy évig. Azt, aki nem végezte el rendesen az alapozást, vagy a gyorsasági és a száraz munkát vagy a nyári speciális felkészülést, hiába pihentetik, el fog szállni. Sokszor idéztem már Széles Sándort, Gyurta Dániel edzőjét, aki sajnos már régen elhunyt. Neki voltak legendás mondásai, de azok közül is talán a legtalálóbb az, hogy a kiélezett helyzetek büntetik az edzetlenséget.

A magyar szövetség milyen lehetőségeket biztosított Hosszú Katinkának Tokió óta?

Nem gondolom, hogy ebben bármi hiány lett volna, nem is hivatkozik Katinka ilyenekre, még csak utalást sem érzékeltem egyetlen fél mondatában sem arra, hogy a felkészüléshez valamit nem kapott volna meg. Amikor azt mondom, hogy nem dolgozott eleget, az nem azt jelenti, hogy otthon ült és a fotelből nézte a tévét, hanem három óra helyett lehet, hogy csak másfél órát edzett, és ez neki már nem elég. De egy biztos, hogy a világbajnokságon még ő volt a legjobb európai úszó. Tehát ha a budapesti vb alatt Eb-t rendeznek, akkor Európa-bajnok. Ez a kettős formábahozás nem ment. Ez egy ismeretlen helyzet az edzők számára, ami még nagyobb kihívást jelentett. Nem véletlen, hogy Popovici és Milák tudott villantani, a két csillag, de egy olyan, aki már túl van a zeniten és a felkészülése nem abban a mederben folyik, mint régen, az nyilván nagyobb kockázatnak van kitéve. Nyilvánvaló, hogy Katinka sem ismerte ezt a receptet. Azzal együtt odaállt, ő is azt hitte, hogy jó lesz, de ez láthatólag nem elég. Most már elszállt az állóképességtől kezdve sok minden, tehát ha komolyan gondolja a továbbiakat, akkor újra föl kell építenie magát.

Bekerült azért a 4x200 méteres gyorsváltóba, amely bronzérmet szerzett. Mi alapján döntött arról, hogy a fináléban szerepelhet a háromszoros olimpiai bajnok?

Egyrészt hozzá akartam segíteni a száz éremhez, és ez a váltó éremesélyes volt, ez az egyenes válasz, a másik, hogy azért annyira nem dúskálunk ebben a számban. Aki helyette indokolt lett volna, hogy úszik és akivel lehet, hogy előrébb végzünk, az a fiatal Molnár Dóra. De neki a fő egyéni száma, a 200 hát akkor volt délután, ezért az edzőkkel előre megbeszéltük – volt minden este csapatértekezlet, ezt az összes edzővel egymás előtt beszéltük meg, nincsen semmi titok –, hogy biztosan nem úszik. A budapesti vb alapján jobbra kalkuláltuk Hosszú Katinkát, ha előre látom, hogy ez van, esetleg azt a cserét elvégzem, hogy délelőtt úszik ő és délután Jakabos Zsuzsa, de akkor sem vagyunk előrébb. Érdemben senkinek nem volt érdeksérelme emiatt, és a váltónk így is azért bronzérmes volt.

Beszélt Hosszú Katinkával az Eb végén?

A végén nem, de közben sokat.

Miben maradtak? Mennyit mondhat el ezekből?

Nem volt összegzés. Ilyenkor millió indulat és kérdőjel van egy sportolóban, ilyenkor hagyni kell, hadd forrja ki magát. Akkor van értelme beszélni a hogyan továbbról, amikor már aludt erre kettőt-hármat és reálisan, érzelemmentesen tud gondolkozni. Nyilván Wladár elnök úrral együtt kell majd leülni. Eleget szenved ő ettől, higgyék el. Ettől még nem lett jobb az eredménye. Ez nyilván alulmúlt minden képzeletet, az övét is és a miénket is.

Mostanában aktuális az esküvője, az örömök kell hogy előtérbe kerüljenek nála. Mikor kell arról döntenie, hogy hogyan folytatja a pályafutását? Mit várnak tőle?

Minél előbb. Kell egy alapozás is, nem lehet november közepén belekezdeni. Pont ez volt a baj, hogy a Covid alatt is azt feltételezte, hogy hosszabb pihenőket engedhet meg magának, mert Darnyi Tamás esetén látszott, hogy minden világverseny után egyre több pihenőt igényelt, mire mentálisan és fizikailag is regenerálódott. Katka is hihette ezt. De egy bizonyos szinten túl már nem pihenésről van szó, hanem az eredetileg jól felépített tulajdonságok elvesztéséről. Úgyhogy komoly szakmai kihívás az egész történet, nem lesz könnyű. Én korábban könnyebbnek gondoltam, hogy a száz érmet el fogja érni, azért ez nem lesz egyszerű.

Mennyi pihenő ajánlott ilyenkor? Három hét, négy hét, öt hét?

Volt, hogy Darnyi Tamás egy olimpia után pihent négy hónapot, utána beleállt a munkába és Európa-bajnok lett. Más kérdés, hogy utána vissza is vonult, amikor minden jelet egyszerre összerakott. Ebben azért nincs tapasztalatunk, mert itt nem arról van szó, ami először történt, mondjuk, amikor Katinkának magánéleti válsága volt először 2017 év végén, és akkor kihagyott két-három hónapot, de nyáron megnyerte az Eb-t. Az a pályafutása első igazi hosszabb kihagyása volt, de amikor ez már harmadszor, negyedszer történik meg, ezt neki kell összerakni, ezt csak ő tudhatja, de az biztosan látszik, hogy a megoldás az, hogy újra bele kell állni a munkába és fel kell építeni olyan tulajdonságokat, amiket késznek hitt, és elszálltak.

A válogatási elvek hogyan nézhetnek majd ki a párizsi olimpiára, illetve a fukuokai vb-re?

A fukuokai vb-vel kapcsolatban mi döntünk inkább, bár ott is megvannak a szintidők, és nem lehet egy számban kettőnél többet indítani. Ez megint az április közepére datált magyar bajnokságon fog eldőlni, aztán fogom kihirdeti. Az olimpia adott, akinek A szintje van, indulhat, aki nem, nem.

Előtte lesz még februárban egy dohai vb, a tervek szerint.

Na, erről még ne is beszéljünk, mert ez nagyon bonyolult. A következő évünk tiszta menetrend szerinti, készülhetünk és nyár végén lesz egy világbajnokság Japánban, ez rendben van.

Európa-bajnokság pedig nincs.

Semmi más nincs, ez a világbajnokság van, ami menetrend szerint következett volna. Igen ám, csak az azt követő évben fél éven belül lesz egy kvalifikációs világbajnokság Dohában februárban, a váltóknál tizenhatból tizenhárom ott tud kikerülni vagy Fukuokában az első háromban van. Aztán lesz egy magyar bajnokság, ahol nekem dönteni kell előre az ilyen bonyolult kérdésekben. Májusban Eb és júliusban olimpia.

Szép lecke.

Ez azért nem semmi, és nem nagyon tudunk szórakozni. Mondhatnám azt, hogy átlépünk ezeken és felkészülésnek tekintjük őket, de akkor nem indul váltónk az olimpián, az egyik azért most már Európa-bajnok váltó. Lesz feladatunk éppen elég, de ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre most itt tartunk, jön a jövő év, a kép tisztázódni fog, és akkor utána beszélgethetünk róla.

A világbajnokságon azzal, hogy medencés úszásban csak Milák Kristóf szerzett érmet, igaz, aranyérmeket, sokan felvetették, hogy változásokra van szükség. Ön is megpendítette, hogy a rendszert hatékonyabbá kell bizonyos pontokon tenni. Most ez Európa-bajnokságon nagyon sok fiatal bekerült a legjobbak közé, sőt érmet is szerzett. Árnyalódott a kép?

Egyrészt nem, másrészt meg tegyük hozzá, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságon az éremtábla élén végeztünk. Utánpótlásunk igenis volt és van. A rendszert mindig lehet hatékonyabbá tenni, ugyanakkor az is tény, hogy a jót meg nem kell megjavítani. Nekünk ezt a kettőt kell jól elkülöníteni egymástól, de ezekről már másfél-két éve gondolkozunk, nem most világosodtunk meg, többek között az eldőlt, hogy idén lesz rövid pályán is gyermek, serdülő és országos ifjúsági bajnokság, ami rendszeresen pénzosztó az egyesületek részére.

Mit kell tenniük azoknak, akik, mondjuk, a teljes idényükkel nem teljesen elégedettek? Gondolhatok itt akár Késely Ajnára, akinek végül 400 méteres gyorsúszásban sikerült bronzérmet nyernie vagy éppen Szabó Szebasztiánra, akinek jól sikerült a vb, de aztán az Egyesült Államokbeli Birminghamben rendezett Világjátékok után az Európa-bajnokság nem tudott jó formába kerülni.

Ez jó kérdés, de azért azok az idők, amiket megúsztak, élnek. Ezt most egybe fogjuk rakni, megnézzük, hogy a világranglistán hol vannak. Nyilván van a FINA A szint, amivel valaki jövőre világbajnoki résztvevő lehet. Nyilván egy másfajta támogatást tervezünk annak, akinek most megvan az olimpiai szintje, amit még nem lehet megúszni, csak jövő március 1-jétől, de már azon a szinten van, annak nyilván több fog dukálni, mint az, aki egy olimpián nem vehet részt. Még folyik annak az elemzése, hogy milyen alapon állítsam össze a válogatott keretet.

Szabó Szebasztián utazhat majd a rövidpályás vb-re?

Valószínűleg csak ő. A rövidpályás világbajnokságon nem tervezek magyar válogatottat indítani, két okból. Az egyik, hihetetlen drága, és a költségvetésünk egész más lett ebben az évben, mint amit terveztünk a forint-euró árfolyam és egyéb dolgok miatt is. Ráadásul a melbourne-i vb úgy jön ki, ha szakmailag komolyan vesszük, akkor tíz nappal előbb kell megérkezni, tekintve, hogy keletre megyünk. Mire hazajön valaki, visszaakklimatizálódik, az további tíz nap és pont akkor fog kezdődni a karácsony meg az újév, amikor nem mindenki edz kőkeményen. Tehát lényeg az, hogy egy hónap kiesik egy olyan évben, ami hagyományos év, és ilyenkor még alapozni kell. A másik pedig, hogy nem vagyunk specialistái ennek a műfajnak. Amikor, mondjuk, kimentünk, egy rövidpályás Eb-re, Milák kikapott Razzettitől, akit Márton Ricsi most lemészárolt.

Szabó Szebasztián kivétel?

Szabó Szebasztián rövid pályán világcsúcstartó, és az Európa-bajnokságon is nyert. Neki Abu-Dzabi nem sikerült úgy, de tavaly, a rövidpályás világversenyen is látszott, ha ő csúcsformába tud kerülni, akkor ott fontos szereplő. Ha ő menni akar, akkor őt támogatni fogjuk, lesz magyar úszó a világbajnokságon, de csapatot nem tervezek.

A 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként nem teljesített rosszul. Az egyéni számai nem sikerültek jól most Rómában.

Azért a budapesti világbajnokságon egy másodperccel jobbat úszott a váltóban, mint most az Európa-bajnokságon. Akkor meg csúcsformában volt, kiegyensúlyozottan hozta magát. Ez fordítva is igaz, sajnos, amikor az elején rossz, akkor rossz lesz végig, amikor meg jó, akkor végigviszi. Mondjuk a pesti vb-n is az 50 pillangón, ahol rövid pályán világrekorder, hatodik lett, de a váltóban aztán úszott olyat, amilyet kellett.

És 50 gyorson feljött.

Ötven gyorson fontos szereplő. A magyar úszásban nem az alakult ki, hogy elsősorban rövidebb számokat úszunk, mert ennek megvan a kockázata. Ha nincs formában, akkor az első helyett tizenharmadik lesz valaki, túl nagy a kockázat, ez nem nagyon fér bele. De azzal együtt Szebi az alkata, technikája, egyénisége alapján alapvetően alkalmas arra, hogy a világ élén legyen, a legrövidebb távokon is támogatni fogjuk továbbra is.

Azt láthattuk az elmúlt hetekben, hogy hogyan törtek előre a legjobb magyar fiatalok, különösen a hölgyeknél Molnár Dóra, Pádár Nikoletta, Ábrahám Lilla, ugyanakkor mire számít, a következő hónapokban, akár években, hogyan teljesíthetnek azok a sztárok, akik az elmúlt éveket határozták meg, de, mondjuk, most kissé háttérbe szorultak? Gondolok itt akár Kapás Boglárkára.

Nehéz kérdés, mert a generációváltás megtörtént, sikeres ifik vannak, ezzel a csapattal egy lépést előre meg kell tenni. Lesz, aki képes rá, nem tudjuk még ki, lesz, aki nem. Nekünk úgy kell menedzselni, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége, de azt már most merem mondani biztosra, hogy mindenki nem fogja megugrani ezt a magasságot. De reméljük, hogy lesz olyan, aki igen, mert egészen más, mondjuk, amikor Hosszú Katinka mellett Kenderesi, Kapás és Cseh is érmes volt egy olimpián, kell, hogy Milák mellett is legyen még három, akkor jól dolgoztunk. De lényeg az, hogy utánpótlásunk van, az erős, a rendszereinken az apró finomításokat végezzük és bízunk benne, hogy ez a csapat, ami tényleg meglepett engem, nem szokott ilyen lenni, hogy valamit várok és a duplája történik, de soha ne tévedjek másképp. De nem viccből mondtam azt, meg szlogenként, hogy nem dőlhetünk hátra. Nem is képzeljük úgy, hogy megérkeztünk és minden oké és már nincs is teendő, csak sütkérezni a napon.

