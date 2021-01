Karácsony Gergely: a következő hónapban kiderül, indulok-e a miniszterelnök-jelölti előválasztáson

Karácsony Gergely az Arénában

Mikor kezdődik a Lánchíd felújítása?

A tényleges munka februárban fog elkezdődni, és jelen tudásunk szerint 2023 őszéig fog tartani, tehát Budapest 150. születésnapjára, 2023 november végére el fog készülni a Lánchíd felújítása.

Milyen lesz az ütemezés?

Sajnos olyan szerkezeti változásokat kell végrehajtani, gyakorlatilag a láncokat leszámítva a teljes hídtest megújul, hogy ebben az időszakban le kell zárnunk a Lánchidat. Nagy jelentőségű hídja Budapestnek, hiszen a belváros két oldalát köti össze, de az autóforgalom szempontjából, ha az összes budapesti hidat nézzük, akkor nagyjából 4 százalékot jelent, tehát nagyon nagy fennakadást talán nem fog okozni. A közösségi közlekedésben két fontos buszjáratnak is el kell kerülnie majd a hidat, illetve a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szempontjából nyilván fájóan hiányozni fog nekünk a Lánchíd.

Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes mondta, hogy ez egybeesik a 3-as metró belvárosi felújításával, meg egy csatornahálózat-felújítási munkával is. Van már tervük arra, hogy az összes forgalmat hogy lehet menedzselni?

Valóban összecsúsztak a dolgok, semmiképpen nem mondhatja azt senki, hogy a város ne fejlődne. Talán túl sok is ez a jóból. Valóban, a 3-as metró középső szakaszának a felújításán az alagútban és az aluljárókban is folyik a munka, és valóban Budapest egyik legnagyobb vízvezetékét kell kicserélni a pesti rakparton. Ezek nagyon fontos beruházások, az időzítésük nem a jelenlegi városvezetés döntése volt, de örülünk annak, hogy ilyen sok beruházást tudunk a városban megvalósítani.

A pesti alsó rakparton is elesik a közlekedés?

A pontos ütemezését majd a későbbiekben fogjuk kialakítani, de nagyjából igen, az Erzsébet-hídtól a Parlamentig víziközműhálózat-fektetés lesz. Most a felső rakparton fut ez a vízvezeték, amely nagyon rossz állapotú, és áttelepítjük az alsó rakpartra. A Lánchíd felújításával nagyjából egy időben lehet egy megújult pesti alsó rakpartunk, ha minden jól sikerül, hiszen többek között a kormánnyal éppen a rakpart felújításáról is folyik az egyeztetés.

Hova lehet irányítani a pesti alsó rakpart forgalmát?

Sajnos most a beruházás idején el kell kerülniük az autósoknak ezt az útszakaszt. Tudjuk, hogy egy városvezetés két problémát tud okozni a Budapest polgárainak, egyik, ha nem nem újítja fel a szükséges infrastruktúrát, a másik, amikor ezek a beruházások egybeesnek. Sajnos egyik beruházás sem halasztható. A budapestiek türelmét kérjük, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban vissza tudjuk adni mind a Lánchidat, mind a pesti alsó rakpartot a forgalomnak. Hogy milyen forgalomnak, arról pedig társadalmi vitát fogunk lefolytatni, mert van érdemi támogatottsága annak, hogy a pesti alsó rakpartot nagyobb arányban használjuk gyalogos és rekreációs célokra az autóközlekedés lehetőségének a fenntartása mellett.

Ha csak a számokat nézzük a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ez végül mintegy ötmilliárddal többe kerül. Fürjes Balázs szerint korrupció kockázata húzódhat meg, túlárazásról lehet szó. Vizsgálják ezt a lehetőséget?

Ebben a kérdésben sok állítás volt, amely nem állja ki a tényszerűség próbáját. A Lánchíd felújítása nyolcmilliárd forinttal olcsóbb lesz, mint az előző városvezetés által kiírt közbeszerzés, természetesen valamelyest csökkentett műszaki tartalommal. Nyílt közbeszerzési eljárás volt, amelyet követhetett a nyilvánosság, a Transparency International nemzetközi antikorrupciós szervezet, és ha van olyan nagy állami beruházásokat levezénylő ember Magyarországon, akinek szerintem óvatosan kellene fogalmaznia a túlárazásokkal, az valószínűleg Fürjes államtitkár úr.

Az sem igaz, hogy az előleg sokszorosára emelkedett, a kötbér meg csökkent?

Erre most megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom. Egy olyan közbeszerzési folyamaton vagyunk túl, amelyet a lehető leggyorsabban akartunk lebonyolítani. Én örülök, hogy ez a folyamat elindult, és a főváros ilyen pénzügyi körülmények között, mint amilyenbe került, a teljes pénzügyi hátterét tudja biztosítani annak a beruházásnak, amelyben az állam közreműködése, ha megvalósul, nagyjából a beruházás áfaköltsége. Több jogorvoslati folyamat volt, amelyet megnyugtatóan lezártunk. Ami pedig a túlárazást, meg a korrupciós kockázatokat illeti, ezek olyan alantas vádak, olyan mély színvonalon vannak, hogy én odáig nem szeretnék leereszkedni.

Az alagút része volt a korábbi csomagnak, az új projektből ezt már kivették. Valamikor sor kerül a Lánchíd környékének rendezésére is?

Természetesen az a célunk. A Lánchíd felújításához hozzákapcsoljuk a pesti oldalon szükséges beruházásokat. A villamosalagút messze nem annyira indokolt, mint magának a hídtestnek a felújítása. Szeretnénk, ha a pesti alsó rakpart és a Széchenyi tér tervezése, az ott folyó beruházások utolérnék a Lánchidat, és 2023 őszére ne csak a Lánchíd, hanem a pesti történelmi belváros rakpartja és a Széchenyi tér is megújuljon. Ma már kevésbé látom a kormányzat együttműködési szándékát ezeknek a projekteknek a lezárása érdekében. Az önmagában nagyon megnyugtató jel lenne, ha annak a bizonyos 6 milliárd forintos állami támogatásnak a lepapírozása végre elindulna, amelyet szóban többször megerősítettek a kormányoldal képviselői.

A Lánchíd felújításának ügyében mi az, amit ez alatt az egy év alatt önök el tudtak érni? Vagyis mi a jobb?

A kritikák egy része megalapozatlan, műemlékvédelmi szempontból mi nem csonkítottuk meg ezt a beruházást. A villamosviadukt beruházásnak az elhalasztása egy kényszerű döntés, amit a pénzügyi lehetőségek határoznak meg, de elvégezzük azt a munkát, amit az elmúlt tíz évben senkinek nem sikerült, szerintem ennek egy kicsit jobban kéne örülni. A Lánchíd felújítása azzal a műszaki tartalommal fog megvalósulni, amelyet az előző városvezetés hosszú évek megalapozott szakmai munkájával kialakított.

A hatmilliárd forintos állami hozzájárulást kell még lepapírozni?

Sajnos erről semmilyen megállapodás nincs. Egy Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa-határozat van arról, hogy a kormány a csökkentett műszaki tartalom mellett is támogatta, hogy írjuk ki a közbeszerzést, de jelenleg nincsen a fővárosnak támogatási szerződése a kormánnyal erre a beruházásra.

De el tudják kezdeni akkor is, ha ez a pénz nem lesz meg?

Természetesen. Nem szeretném ezt a forgatókönyvet túlragozni, mert még a végén valaki beleszeret a kormányzati oldalon. Mi komolyan vesszük a kormány ígéretét, hogy ezt a pénzt meg fogja kapni a város.

De nincs olyan kikötés, hogy nem lehet elkezdeni egészen addig, amíg ez meg nem jön?

Elkezdjük mindenképpen, és jöjjön meg. Maradjunk ebben.

Az, hogy 5 milliárddal több lett, hogy magyarázható meg?

Ez az állítás szerintem nem igaz. A körtét és az almát összehasonlítani nem szeretném. Én azt látom, hogy a Tarlós István idején kiírt közbeszerzésben 8 milliárddal többe került a Lánchíd felújítása a villamosalagúttal együtt, és én nem tudom azt megmondani, hogy az a műszaki tartalom, amit az alagút felújítása jelent, mennyit ér. Kérdezze meg Fürjes Balázst, hogy jutottak erre a számításra. Én a magam részéről örülök annak, hogy a Lánchíd felújítása végre elindul. Ez az ötmilliárd szerintem egy hasraütésszerű szám, arra kérem, hogy ne kelljen kommentálnom valamit, ami szerintem nem igaz.

Tavaly megállapodtak a Swietelskyvel. Kilenc és félmilliárdért fejezi be a munkát a 3-as metrón, de úgy tudjuk, hogy nem lesz akadálymentesítés, amire egyrészt a mozgássérültek számítanak, másrészt meg uniós feltétel is. Jól emlékszünk?

Valóban van ilyen feltétel, de a két dolog nem függ össze egymással. Az akadálymentesítés a 2019 előtti ellenzék nyomására került be végül is a fővárosi tervekbe, és meg fog történni. Gyakorlatilag három beruházás zajlik párhuzamosan. A 3-as metró vasútszerkezetének a felújítása, ennek kapcsán volt ez a jogvita, van az állomások felújítása, és ehhez jött harmadikként az akadálymentesítés. Sajnos ez a három projekt elválik egymástól, különösen az aluljárók és a megállók felújítását korábban együtt kellett volna kezelni. A lényeg az, hogy 2017-ben köttetett az a szerződés, amely alapján a Swietelsky vasútépítő fölújítja magát a vasúti szerkezetet, ami megvalósult az északi és a déli szakaszon, és most a középső szakaszon kellett a munkát folytatni. De mivel ez a munka az aluljárók felújításának a csúszása miatt nem indult el, ezért a kivitelező újabb igényekkel lépett föl. A beruházás most elindult, remélem, hogy nem lesz jogvita ebből. Az akadálymentesítés nincs veszélyben, ennek a forrása rendelkezésre áll, és az aluljárók felújításával párhuzamosan zajlik a munka. Ez nem függ össze szigorúan a vasúti vágányok felújításával, de a kettőt egyszerre kell megvalósítani a 3-as metró középső szakaszán.

A szerelvények rozsdásodásának ügyét rendezték már a szállítóval?

Ez egy nagyon nehéz történet, és akkor finoman szóltam. Az előző városvezetés nem a kisujjából szopta azt a döntést, hogy felújítja a metrókocsikat ahelyett, hogy újakat vásárolna. Gyakorlatilag világossá vált, hogy sem európai uniós, sem kormányzati támogatást új metrókocsik beszerzéséhez a főváros nem fog kapni. Utána elindult a metrókocsiknak a felújítása, és ez rengeteg műszaki problémát vet föl a mai napig. A fővárosnak komoly kötbérigénye van, ezt 10-12 milliárd forintra tesszük, és az érvényesítése érdekében kapcsolatban vagyunk a kormányzattal is. Ez két szempontból nagyon fontos, egyrészt ez a pénz jár a városnak, a másik, hogy amíg nem rendezzük ezeket a kötbér-, illetve garanciális kérdéseket, addig nem tudjuk elindítani a metrókocsik klimatizálását sem, mert elveszthetnénk a garanciát. Megtaláltuk a műszaki megoldást arra, hogyan lehetne klimatizálni a szerelvényeket, viszont addig nem fogjuk tudni beszerelni a kocsikba a klímát, amíg nincsenek ezek a jogviták lezárva. Nem szeretnénk a kormány nélkül ebben az ügyben lépni, hiszen ennek nyilvánvalóan van egy diplomáciai része is, de előbb-utóbb sajnos el kell indítanunk a kötbéreknek az érvényesítését.

Még mindig a BKV-nél maradva: a reklámhelyeket most ki értékesíti a BKV-nál?

Tiszta jogi helyzet van, hiszen az előző, a véleményünk szerint jogsértő közbeszerzés győztese visszalépett, ezért most új beszerzés kiírását fogja a főváros elindítani, és a város számára potenciálisan sokkal több bevételt hozó módon fogjuk tudni ezeket a reklámfelületeket érvényesíteni. Csak egy példát mondok: azokon a metrófelületeken, ahol az egész világon már mozgóreklámok vannak, nekünk is meg kell fontolnunk a digitális hirdetéseket. Ez sokszorosára tudja emelni a várható bevételt, illetve a gyártási költségek minimálisak, hiszen nem kell minden egyes plakátot újraragasztani. Ez csak egy példa volt arra, hogy szeretnénk a város számára több bevételt hozó módon értékesíteni ezeket a felületeket.

Most lehet valakitől vásárolni hirdetési helyet?

Természetesen.

Kitől?

Jelenleg is van értékesítője ezeknek a reklámhelyeknek. Hadd ne kelljen most rossz nevet mondanom, de ezek a plakáthelyek jelenleg is bevételt termelnek.

Ellentmondó hírek jelentek meg arról is, hogy volt vagy nem volt BKV-buszbérleti szerződés. Volt vagy nem volt végül is?

Ezen nincs vita. A BKV kiírt egy viszonylag alacsony összegű közbeszerzést hat busz bérléséről, és egy olyan cég jelentkezett, amelynek a háttere nem volt kellően átlátható. Ezzel együtt is a BKV vezetése nem nagyon tudott mást tenni, mint érvényesen lezárni ezt a közbeszerzést. Az más kérdés, hogy mi egyáltalán nem örülünk annak, hogy egy nem átlátható hátterű céggel kelljen szerződnünk, és végső soron ez a szerződés felbontásra került, de olyan jogi megoldást kerestünk, hogy emiatt kötbért ne a fővárosnak kelljen fizetni, hanem éppenhogy fordítva. Tehát anyagi kár nem érte a BKV-t, az ügynek pedig az a tanulsága, hogy nem helyes, hogy nem átlátható hátterű cégek indulhatnak közbeszerzésen. A BKV vezetése feljelentést is tett az ügyben, a nyomozó hatóság döntse el, hogy a közbeszerzésen induló cég valódi vagy kétes értékű referenciákkal indult.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán