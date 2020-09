Csató Gábor a tesztelés menetéről, a mentők terheiről és a fertőzött bajtársakról

Csató Gábor az Arénában

Mekkora kapacitást kötnek le a mentőszolgálatnál a Covid-tesztelések?

Egyre nagyobb kapacitást. A járvány második hullámában, a növekedő esetszámok mellett akár napi 80 mentőegységünk is azon fáradozik az országszerte, hogy mintákat vegyenek a fertőzésgyanús vagy kontaktkutatásba került betegektől, és persze több határátkelőhelyen is ott vannak a bajtársaim és ellenőrzik az országba belépőket.

Naponta hány helyre mennek ki? Hány tesztet végeznek el átlagosan?

Néhány nappal ezelőtt még azt mondtam, hogy megduplázódott a mintavételi igények száma, ma már azt kell mondjam, hogy van olyan nap, amikor megnégyszereződik a korábbiakhoz képest. Akár 3500-4000 mintavételi igény is érkezik naponta a mentőszolgálathoz, ami nagyjából ugyanennyi helyszínt is jelent.

Azt mondta, hogy 80 mentőegység foglakozik most csak a teszteléssel. Szükség esetén tudják bővíteni ezek számát?

Talán 10 százalékkal. A mintavételek számát még tudjuk bővíteni, múlt hét kedd óta pedig, az országos tisztifőorvos határozata alapján a közfinanszírozott betegszállító szolgáltatók tartalékkapacitását is bevonjuk a feladat végrehajtásába. Ők nagyjából 50-60 egységgel vesznek részt országosan ebben a munkában. Meg kell említenem, hogy a Kultúráért Felelős Államtitkárságról több tucat önkéntes érkezett hozzánk, akik az adminisztrációban, a betegek visszahívásában segítenek, és ezzel lehetővé teszik, hogy a bajtársaink némi lélegzetvételhez jutnak.

Valamilyen speciális képzést, felkészítést tartanak a betegszállítóknak?

A mintavételezést egészségügyi dolgozók végzik, ők rendelkeznek az ehhez szükséges anatómiai és élettani tudással, de nekik is tartunk egy rövid bemutatót, és átbeszéljük velük azt, miként kell venni ezeket a mintákat. Tavasszal készítettünk erről egy videót is, amit feltöltöttünk a YouTube-csatornánkra, hogy akár a betegek is láthassák, hogyan zajlik a mintavétel.

Az ország mely területein kell legtöbbet tesztelniük?

Budapesten és a közép-magyarországi régióban. Ez így volt korábban is, és általában igaz a mentési feladatainkra is. Nagyjából háromezer mentési feladat van naponta Magyarországon, ebből legalább ezer Budapestet, illetve a közép-magyarországi régiót érinti. A mintavételek tekintetében is hasonló az arány.

És az ország többi területén mi a helyzet?

Az elmúlt egy hétben lényegében eltűntek a különbségek az egyes régiók között. Minden megyében nagyjából napi 200-300 mintát veszünk naponta.

Hová szállítják a mintákat?

A tisztifőorvos jelölte ki azokat a laboratóriumokat, ahova ezeket a mintákat regionális, megyei szinten vinnünk kell. Ez a kör egyébként folyamatosan változik, újabb és újabb laborok lépnek be, így bővül a mintavételi kapacitás is.

Kitől és hogyan kapják a címeket? Hogyan osztják el azokat és hogyan zajlik az egész folyamat?

Mintavételi megrendelés kétféle úton érkezhet hozzánk. Vagy az érintett beteg háziorvosától, vagy pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei rendelik el a járványügyi kutatás során képbe került személyek szűrését. A beteg, illetve kontaktszemélyek pontos személyi, illetve egészségügyi adatainak ismeretében határozzuk meg, hogy hová és mikor induljunk. Ez függ természetesen a tünetek és a panaszok súlyosságától és attól is, hogy területileg hol keletkezett a mintavételi igény. Ha mindezek alapján kialakult egy nagyjából húszfős mintavételi kör, az egységek a Covid-mentőállomásainkon felvehetik a szükséges eszközöket. Már januárban kijelöltük ezeket a speciális fertőtlenítő, mintavevő mentőállomásokat, annak érdekében, hogy a járvány elleni küzdelemben dolgozó menőegységek lehetőleg ne érintkezzenek a normál napi munkával foglalkozó egységekkel. Ha minden és mindenki készen áll, felvesszük a kapcsolatot az adott beteggel, illetve kontaktszeméllyel, és megbeszéljük vele, hogy nagyjából 2-4 órán belül érkezünk hozzá. Ez különösen fontos, mert 3-4 órával a mintavétel előtt sem inni, sem enni nem szabad, mert csak így lesz megfelelő mennyiségű és minőségű sejt az orrban, illetve szájgaratban. A nap folyamán összegyűlt mintákat aztán eljuttatjuk a kijelölt laboratóriumokba, ahol elvégzik a szükséges vizsgálatokat.

Ezek szerint rangsorolják az eseteket, és előbb vesznek mintát a tényleges tüneteket produkáló betegekhez, és csak utána a tünetmentes kontaktszemélyekhez?

Igen. Ám azt hangsúlyozni kell: a mintavétel időpontja nem befolyásolja azt, hogy ki milyen színvonalú egészségügyi ellátást kap. Ha valakinek sürgős, kórházi vagy éppen járóbeteg ellátást igénylő panasza van, ha ezt jelzi a 104 vagy 112-es telefonszámon, azonnali ellátásban részesül.

A címek ki- és elosztása digitalizált vagy papír alapú?

Egyelőre papír alapú, hiszen az információ a háziorvosoktól és a járványügyi szakemberektől kézzel kitöltött, papír alapú dokumentumban érkezik hozzánk. Tekintettel arra, hogy a járvány második hullámában a mintavételi szám növekszik, hetekkel ezelőtt elindult egy fejlesztés, amely teljes egészében digitalizálja majd a folyamatot. Így a hozzánk elektronikusan beérkező igények a helyszíneken dolgozó menőegységek tabletjein jelennek majd meg. Az egységesen használt vonalkód rendszer növelheti majd a betegek és az ellátás biztonságát.

Mikortól indulhat el a digitalizált ügymenet ?

A fejlesztések már zajlanak. Remélem, hogy néhány héten belül már érzékelhetők lesznek az első változások, amit elsőként a háziorvosok és a mentős kollégáim tapasztalnak majd.

Az eszközök már rendelkezésre állnak? Minden mentőben van legalább egy tablet?

2018 óta minden mentőegységünkben új tableteket használunk, melyek alkalmasak az új feladatok végrehajtására.

Visszatérve a jelenlegi helyzetre: ha papír alapú a lista, akkor nem is tudják menet közben frissíteni? Ha például kiderül, hogy egy családon belül nem egy, hanem két tesztelendő személy van, akkor mind a kettőtől tudnak mint venni?

Mi végrehajtók vagyunk és önhatalmúlag senkitől sem vehetünk mintát. Ha egyszerre érkeznek be az igények, akkor ezeket összepárosítjuk, de ha időben elcsúsznak, akkor jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy bármilyen rendszerből felkutassuk az összetartozó információkat.

Többször nyilatkozta, hogy 24-48 órán belül elvégzik a tesztelést. Mikortól számít ez az idő?

Amikor földolgoztuk a mintavételi igényt. A háziorvosnak persze ezt követően is törődnie kell a betegével. De azt kell mondjam, hogy tekintettel a növekvő mintavételi igényekre ez idő a jövőben akár két-három napra is kitolódhat.

Van olyan diszpécser, ahol lehet érdeklődni arról, hogy mikor érkezik a mentő, mikorra ütemezték a tesztet vagy hogy egyáltalán a háziorvostól beérkezett-e már az igény?

Elsősorban a háziorvosnál kell érdeklődni, hogy elküldte-e az igénylést. Arra kérem a lakosságot, hogy külön ne telefonáljanak, ne érdeklődjenek a mentőknél. Fogadják el azt, hogy karanténban vannak otthon, tehát az ő állapotukat a teszt nem befolyásolja. Higgyék el, hogy mindannyian azon fáradozunk, hogy minél hamarabb mintát vehessünk tőlük, és erről a szükséges időben értesíteni fogjuk őket.

Egyik hallgatónknak telefonon felajánlották, hogy bemehet a Dévai utcai mentőállomásra mintát adni. Mennyire gyakori ez a gyakorlat, és kinek ajánlják fel ezt a lehetőséget?

Jelenleg azoknak a fővárosiaknak ajánljuk föl ezt, akik a kontaktuskutatás során kerültek képbe, hiszen ők tünet- és panaszmentesek, mondhatjuk azt, hogy egészséges emberek. Így saját gépjárművel, előre egyeztetett időpontban, másokkal nem találkozva eljöhetnek a Dévai utcai mintavételi pontunkra. Ott mi levesszük a mintát, majd vissza kell térniük a karanténba, és várhatják azt, hogy a felszabadító határozat megérkezzen.

Ez az eljárás felmentést ad a karantén alól?

Arra az időre, amíg a mintavétel történik, igen. Így rendelkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton