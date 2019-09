Gyurcsány Ferenc: Klára, most nem a férjeddel, hanem a pártelnökkel beszélsz

- Hogyan vesz részt a Demokratikus Koalíció a közös főpolgármester-jelölt kampányában?

- Karácsony Gergely kampánystábja alapvetően közös. Ott ülnek a jelölőszervezetek képviselői, mi is. Most mindenki készül az utolsó két-három hétre, az a legizgalmasabb. A választók meglehetősen nagy része az utolsó héten dönti el, hogy elmegy-e egyáltalán szavazni és kire szavaz. Az a legintenzívebb rész, és ott kell beállítani majd, hogy mennyire beszélünk várospolitikáról, Budapest hétköznapi életéről és mennyire a nagy országos hatalmi kérdésekről, hogy ne a Fidesz jelöltje vezesse a fővárost. Hogy a kettőből melyiken lesz inkább hangsúly az utolsó egy-két hétben, ezt Karácsony Gergelynek kell eldöntenie.

- Személy szerint hogyan fog részt venni a kampányban?

- Nagyon intenzíven. Sok-sok jelenléttel fizikai értelemben is, meg természetesen az internet különböző felületein az Instagramtól a Facebookig.

- Karácsony Gergely mennyire a Demokratikus Koalíció jelöltje?

- Szerintem jót tett neki, hogy egy érdemi dilemmával szembesítő előválasztáson nyerte el a végső jelölés lehetőségét, és innentől kezdve, én nem tudom, hogy valaki méricskéli-e ezt, mi nem. Érdektelen, hogy az előválasztáson ki kit támogatott, ma egy, remélem, hogy győzelemre esélyes jelöltje van az ellenzéknek Tarlós Istvánnal szemben: Karácsony Gergely.

- Miért bizonytalanodott el Karácsony Gergelyben?

- A döntés után vagyunk, és eszem ágában sincsen azokat a vitákat újra kinyitni. Ezt eldöntötték a budapestiek, innentől kezdve nekünk az a dolgunk, hogy őt segítsük.

- Kívülről nézve úgy tűnt, hogy Kálmán Olgát, a DK főpolgármester-jelöltjét az előválasztásba személyesen Dobrev Klára dobta be, indította el. Így volt-e, és ha igen, akkor jó ötlet volt-e?

- A Demokratikus Koalíció tényleg úgy működik, hogy a legfontosabb politikai kérdések túlnyomó részben az elnökségben születnek meg, és dőlnek el. Én személyesen általában ebben kulcsszerepet vállalok.

Olgát én kértem fel, én tárgyaltam vele, nekem mondott igent,

és kétségtelen, hogy sok hasonlóság van Dobrev Klára jelölése és nagyon sikeres szereplése és Kálmán Olga akkori jelölése között. Igen, hangsúlyozni akartuk, hogy új szereplőket is be kívánunk vonni a politikába, és nagyon szeretnénk, ha több nő venne részt a politikában. Ezért arra kértem Klárát, hogy ő mutassa be a jelöltet.

- Szerepel a terveikben továbbra is Kálmán Olga?

- Én nagyon szeretném, ha Olga végül úgy döntene, hogy politikusi pályára lép. Én úgy látom, hogy közel van ennek a dilemmának az eldöntéséhez, de neki kell döntenie, és ha döntött, akkor ő fogja elmondani a nyilvánosságnak.

- Érvel mellette?

- Természetesen.

- Mivel érvel mellette? Veszélyes, ingoványos terep, nem nagyon szokás onnan már visszajönni.

- Az én hivatásom a politika, és azt gondolom, hogy a világ egyik legizgalmasabb hivatása. Fantasztikus dolog politikusnak lenni! Lényegében minden megvan Kálmán Olgában ahhoz, hogy ő sikeres politikus legyen. De igaza van, ez az ő életét sok-sok évre eldöntő döntés lesz, ezért nem baj, ha alaposan megfontolja.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs