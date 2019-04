Hernádi Zsolt a Mol jövőjéről, a horvát ügyekről és a futballüzletről

Rekordmagas osztalékot fizetnek ki idén. Minek köszönhető ez az eredmény? A hazai vagy a külföldi teljesítmény nőtt jelentősebben?

Mindkettő nőtt, ezt most már elég nehéz szétválasztani. A Mol egy teljesen integrált vállalat, Közép-Európában három országban is piacvezetők vagyunk, és mint egy ilyen integrált vállalat, a termeléseit és a piacait is aszerint optimalizálja, hogy a kereslet-kínálat viszonyai hogy alakulnak.

A kőolajárak a tavalyi évben elég magasra felmentek, így tehát a kitermelési üzletág tolta meg alapvetően a vállalat jövedelmezőségét.

Ebben az évben picit kevesebbet teljesített a petrolkémiai és a finomítási üzletág. Ez mindig így van, ha magasak a kőolajárak, akkor a másik lefelé megy. Ami kimondottan jól teljesített, az a kiskereskedelmi tevékenység, az úgynevezett fogyasztói szolgáltatások. Itt két számjegyű a növekedés, és ami különösen erős lett, az az értékesítési hálózatban a nem üzemanyagok értékesítése.

Immár második éve van rendkívüli osztalék is. Meddig tartható ez fenn?

Senki se gondolja azt, hogy az osztaléktömeg mindig ekkora lesz. Van egy úgynevezett alaposztalék, ami így is az előző évihez képest kétszámjegyű növekedést hozott, és ennek az alaposztaléknak az 50 százalékát ebben az évben is kifizettük mint rendkívüli osztalék. Utóbbira minden évben az igazgatóság tesz javaslatot a közgyűlésnek. Idén gyakorlatilag kifizettük osztalékként a szabad, megtermelt készpénz egyharmadát, de már elindultak a nagy beruházások, a tiszaújvárosi poliolüzem, ez az 1,2 milliárd eurós technológiai beruházás nyilvánvalóan az osztalékalapból is el fog vinni pénzt. Nem tudom megmondani, hogy lesz-e jövőre rendkívüli osztalék, ezt majd az igazgatóság fogja vizsgálni jövő februárban.

Milyen bővítési, terjeszkedési terveik vannak a következő évekre?

A közép-európai régióban nálunk mindig két szegmensről kell beszéljünk, az egyik a finomítói, petrolkémiai üzletág, a másik pedig a fogyasztói szolgáltatások. A finomítói, petrolkémiai üzletágban a finomítók korszerűsítése, hatékonyságjavítása állandóan napirenden lévő kérdés, a másik pedig az, hogy hogyan tudunk több vegyipari alapanyagot előállítani és hogyan tudunk a finomabb, magasabb feldolgozási szintű, magasabb hozzáadott értékű termékek felé haladni. Hogy ez melyik finomító környékén fog megvalósulni, mindig optimalizációs kérdés. A poliolüzem most Tiszaújvárosban készül el, a pozsonyi finomítónál is petrolkémiai beavatkozásokat hajtottunk végre, Horvátországban pedig az optimalizáció alacsonyabb szintjénél vagyunk, jelenleg a veszteségforrások megszüntetése zajlik. Gyakorlatilag évente mintegy egymilliárd kuna elmaradt hasznot jelentett az ottani finomítói-kereskedelmi üzletág, ez több mint egymilliárd euró, amit már elfüstöltünk.

