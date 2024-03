Szakértők szerint az autógyárak működéséhez elengedhetetlen a vasút fejlesztése

Már most komoly gondokkal küzdenek a hazai gyárak az árufuvarozás terén, a most készülő autó- és akkumulátorgyárak pedig csak tetézhetik a problémát írja az autonavigator.hu. A portál arról is beszámolt, hogy a Herceghalmon rendezett a Közlekedéslogisztikai Konferencia résztvevői a vasúti szállítás szűk kapacitására panaszkodtak. Pedig az Audi is és a BMW is elsősorban ezt a szállítási formt részesíti előnyben.

Magyarországon mintegy 400 ezer autót gyártanak együttesen a már meglévő üzemek, ez a szám pedig rohamosan nő önmagában is, ráadásul éveken belül megkezdi működését hazánkban a debreceni BMW és a szegedi BYD-gyár is, amelyek külön-külön is 200 ezer autót fognak gyártani a tervek szerint. Ez az évi 800 ezer jármű viszont már megoldhatatlan feladat elé állítja a hazai vasúti szállítást.

A szakértők egyetértenek abban, hogy azonnali korszerűsítésre van szükség, ahhoz, hogy az új autókat gördülékenyen lehessen szállítani a célállomásra, lehetőleg környezetbarát módon. Persze, a kamionok még mindig rendelkezésre állnak, ám felhívták a figyelmet rá, hogy ez nem éppen a legzöldebb megoldás, bár a gyártók e tekintetben is igyekeznek alternatív üzemanyagokkal kísérletezni, de az LNG-töltőhálózat Magyarországon még nagyon gyerekcipőben jár. A legégetőbb probléma minden résztvevő szerint a V0-ás vasútvonal megépítése lenne, amely egy az országot kettészelő, az legtöbb autógyárat összekötő szakasz lenne - hangsúlyozza az autonavigator.hu.