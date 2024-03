Rossz hírt kaptak elektromos autók tulajdonosai, de az örülhet, aki ilyet venne

A Használtautó.hu több mint 3 millió hirdetés alapján vizsgálta meg az elmúlt 3 év áremelkedésének tendenciáit. A portál szakértője az egyes üzemanyagtípusok közötti eltéréseket is áttekintette: kiderült, hogy a használt elektromos autók átlagára csökkent a leginkább - írja a Piac&Profit.

A használt autós apróhirdetés-oldal szerint tavaly februárhoz képest minden üzemanyagtípus átlagára 3 és 13 százalék között csökkent, nagyobb időtávlatot vizsgálva viszont az tapasztalható, hogy a benzines személyautók átlagára 2021 februárja óta 33 százalékot, a dízeleké 25 százalékot, a hibrid autóké pedig 21 százalékot emelkedett.

Egyedül a használt elektromos autók mutatnak átlagárcsökkenést.

Mint írja a lap, a hirdetőoldal autópiaci szakértője, Horváth András azt mondja: "A most látott, a vevők tekintetében mindenképpen örömteli trend tehát különösen igaz a használt elektromos autókra, amelyek átlagára 2021 óta több mint ötödével csökkent. Ez az egyéb üzemanyagtípusoknál látott átlagárcsökkenések akár hétszerese is lehet. A váltáson, cserén gondolkodók, vagy a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak miatt aggódók számára kis kivárással, de a közeljövőben lehet érdemes belevágni elektromos autó vásárlásába".

2021 óta a portálon megduplázódott az elektromosautó-kínálat, a legtöbb Nissan Leaf-ből és BMW i3-asból van eladó. Mint írják, jól látszik, hogy az elektromos autóknál a vizsgált modellek átlagára 3 éves viszonylatban folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott, amely 2023 év elején megtorpant.

Így tavaly februárhoz viszonyítva minden modell esetében nagyságrendileg 14-35 százalék között árcsökkenés tapasztalható.

A lap megjegyzi, egy általános árcsökkenéssel nemcsak magánszemélyként járhatnak jól a vásárlók, hanem azok a cégek is, akik állami támogatással vásárolnának újonnan elektromos autót. 2024. januártól ugyanis 2,8-4 millió forintos támogatást is kaphatnak autóvásárlásukhoz azok a hazai székhelyű vállalkozások, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek. A piaci szakértő ennek kapcsán hozzátette, ha olyan cégek is lecserélik elektromos autóikat, melyek már előtte is ilyeneket használtak, és eladják a régieket, az így keletkező plusz kínálat tovább nyomhatja lefelé a használt járművek árait.