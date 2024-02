Jól teljesített a két nagy állami bank, a reptér megvásárlását is segítik

Örményország nem hagyatkozhat tovább Oroszországra mint legfőbb védelmi és katonai partnerére, mert Moszkva több alkalommal is cserben hagyta, emiatt Jereván kénytelen az Egyesült Államokkal és Franciaországgal szorosabbra fűzni a kapcsolatait – mondta Nikol Pasinján örmény kormányfő az örmény közrádióban pénteken. Egyre több helyen szakad át az ukrán védelem az elmúlt hetekben, miután az oroszok frontvonal több szakaszára is nagy nyomást gyakorolnak. Most újra Avgyijivka ostrománál sikerült áttörést elérni, ezúttal észak felől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.