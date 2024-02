Itt a "nyugdíjállampapír" - mutatjuk, mi kell hozzá és mennyi pénzt kínál

Mint arról Varga Mihály bejelentése nyomán beszámoltunk, a szolgáltatás új lehetőségként jelenik meg az állampapírt vásárlók számára. A Kincstár közlése szerint a NYESZ-hez kell egy értékpapírszámla a Magyar Államkincstárnál.

Akinek nincs és most nyit, annak be kell fizetnie minimum 5000 forintot is, meglévő értékpapírszámla esetén pedig legalább 5000 forint szabad összeg szükséges. Ha ez megvan, akkor

online az ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen a Kincstár állampapír értékesítési ügyfélszolgálatain lehet megnyitni a nyugdíj-előtakarékossági számlát.

Ezt követően a Webkincstáron és Mobilkincstáron keresztül is intézhetők a pénzügyek a NYESZ-szel kapcsolatban.

Hasonlóan a bankok által nyújtott nyugdíj-előtakarékossági formákhoz, itt is jár személyi jövedelemadó-visszatérítés, amelynek mértéke a kincstári befektetés esetén az adóévben teljesített befizetéseinek 20 százaléka, de maximum 100 000 forint.

Az adóvisszatérítést a NAV a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalja, ahol az összeg további állampapír-vásárlásra lesz használható.

A visszatérített összeg független az egyéb megtakarításoktól, vagyis például Nyugdíjbiztosítás és NYESZ, vagy Önkéntes Nyugdíjpénztár és NYESZ esetén a maximálisan visszaigényelhető pénz összesen akár évi 280 000 forint is lehet.

A kincstári NYESZ-re valamennyi lakossági ügyfél által vásárolható forint alapú állampapír megvásárolható, tehát azok hozamaival lehet gazdagítani az így elhelyezett összegeket. A befektetés folyamatosan gyarapítható, a befizetések gyakoriságáról az ügyfél dönt.

Azt írják, hogy a 2013. január 1-jét követően nyitott Nyugdíj-előtakarékossági számlák esetén akkor lehet adómentesen hozzáférni a számlán gyűjtött összeghez, ha

a számlabirtokos már nyugdíjra jogosult, és

a számla zárására a számlanyitást követő 10. év után kerül sor.

Akkor is hozzá lehet jutni a számlán lévő összeghez, ha a két fenti feltétel nem teljesül, de akkor nemcsak kamatadót és szociális hozzájárulást kell fizetni, hanem a korábban jóváírt adó-visszatérítést is vissza kell fizetni, 20 százalékkal növelt értékkel számolva.