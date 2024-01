Óvatos optimizmus a turizmusban: lesznek nyertesei a 2024-es évnek

Nem zárt kiemelkedő évet a turizmus, de nem is drámai a helyzet. A végleges egyenleg valahol a kettő között van, de inkább pozitív irányban. Így összegezték az idei tapasztalatokat a turizmus szakmai szervezeteinek képviselői.

A turizmus teljesítménye 2023-ban megközelítette a 2019-es renferenciaértéket - mondta az InfoRádióban Holczerné Szentirmai Ágnes, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének elnöke. Budapesten visszatértek a dolgok a régi kerékvágásba, ismét érkeznek a külföldiek. A vidéki, elsősorban belföldi vendégek körében népszerű turisztikai célpontok esetén nagyobb a szórás, térségtől függően.

A szakma képviselői óvatos optimizmussal várják az új esztendőt. Az elnök elmondta,

valószínűleg egy megfelelő, mindenki megelégedésére szolgáló év következik.

Leszögezte, a fogyasztók bizalmáról van szó, ami alapvetően befolyásolja a szakmát.

Véleménye szerint a turisták, látogatók rendkívül ütésállók, gyorsan hozzászoknak a legkülönfélébb világpolitikai eseményekhez is, például háborús konfliktusokhoz, terrorkészültséghez. Elmondta, most már senki számára nem jelent az ilyesmi akadályt abban, hogy elutazzon - ez nyilván a világ más pontjain is így van, ebből tud profitálni a beutazókra specializálódott turizmus - jegyezte meg.

Számok tükrében A vendégéjszakák száma 2023-ban bőven meghaladta a 35 milliót, október végéig 1,5 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest.



A nyári szezon különösen erősnek bizonyult: hatmillióan fordultak meg a hazai szálláshelyeken, 6 százalékkal többen, mint a 2019-es rekordévben. Turisztikai szakemberek abban reménykednek, hogy a magyar turizmus ereje 2024-ben minden korábbinál nagyobb lehet.

A szakemberek szerint a turizmus fejlődésében még hatalmas lehetőségek rejlenek, a szektor a jelenleginél jóval nagyobb GDP-hozzájárulást is képes lenne megtermelni.

Várakozáson felüli volt a 2023-as év

A várakozásokhoz képest meglepően jó volt a turizmusban a 2023-as év, mondta Kiss Róbert Richárd az InfoRádió Világszám című magazinműsorának szerkesztője.

Felidézte: Oroszország a hetedik legnagyobb küldőpiac volt itthon, Hévíz, Hajdúszoboszló, Budapest és Sárvár profitált elsősorban az orosz turisták költéseiből. Az elmaradásuk komoly nehézséget okozott, de a szolgáltatók ezt mostanra leküzdötték. Elmaradtak az ukrán turisták is és most az izraeli konfliktus csökkenti a kölcsönös utazások mértékét. Mint mondta, a 2019-es esztendőben 80 ezer vendég érkezett Izraelből és 40 ezer magyar utazott oda. Most ezt a számot nem lehetett elérni, mert novemberben gyakorlatilag leállt a turisztikai célú beutazás Izraelbe.

"Az elmaradó régiók helyett elkezdtek jönni az Egyesült Államokból, többen jöttek Olaszországból és Spanyolországból, de az Egyesült Királyságból érkező vendégek is megmaradtak a brexit után. Németország pedig stabil beutazást biztosított. Emellett ismét megjelentek a kínai turisták is", tette hozzá Kiss Róbert Richárd.