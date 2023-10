Már lakcímkártya sem kell: még több hulladékudvar elérhető

Pethő Zsolt tájékoztatása szerint nagyon sok olyan hulladék (elektronikai cikkek, textildarabok, használt ruhák, sütőolaj) halmozódik fel a háztartásokban, amelyeket nem lehet az otthoni szemetesekbe tenni. Egy-egy költözésnél vagy nagyobb rendrakás után is sok csomagolóanyag, hulladék gyűlhet össze és a családoknak gyakran komoly gondot okozhat, hogy mihez kezdjenek a felesleges holmikkal. Többek közt ezeknek az igényeknek a kielégítésére jöttek létre a hulladékudvarok.

A lakosságnak korábban leginkább csak arra volt lehetősége ilyen esetekben, hogy a bejelentett lakcíméhez legközelebb eső hulladéklerakóhoz menjen.

Július elseje óta azonban bárki bármelyik hulladékudvart használhatja és az is megkönnyíti az emberek dolgát, hogy nem lakcímhez kötött lehetőségről van szó.

Nagyon fontos változás, hogy a MOHU minimum 48 órás heti nyitvatartást vezetett be és arra is törekszik a cég, hogy ne csak munkaidőben, hanem a délutáni órákban, valamint hétvégén is elérhetők legyenek a hulladékudvarok.

Pethő Zsolt arról is értesítette az InfoRádiót, hogy minden 10 ezer fő feletti településen vagy van már, vagy lesz a közeljövőben hulladékudvar. Ahol még nincs, ott a tervek szerint öt éven belül kialakítanak ilyen gyűjtőszigetet.

A kisebb lélekszámú településeket is bevonják a projektbe, ahol úgynevezett mobil hulladékudvarokban gondolkodik a vállalat.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a MOHU dolgozói meghatározott időpontban gépjárművekkel jelennek meg az adott helyszínen és náluk lehet majd leadni a felhalmozott hulladékot.

A MOHU-nak immár három hónapos tapasztalata van. Ezen időszak alatt minden érintett helyszínen meg tudták oldani a hulladékudvarokban a különféle textilanyagok, használt ruhák és sütőolajok átvételét is. „Ha most valaki elmegy egy hulladékudvarba, akkor le tudja adni ezeket a típusú hulladékokat is” – tette hozzá a vállalat vezérigazgatója.

Minden szelektív hulladék leadása díjmentes, így értelemszerűen a hulladékudvarok adta lehetőségek kihasználása sem kerül pénzbe – egy bizonyos mennyiségig. „Egy átlagember átlagos hulladékmennyiségének esetében ez ingyenes” – fogalmazott Pethő Zsolt, aki hozzátette: egy költözés során keletkező nagyobb hulladékmennyiség leadásakor sem kell fizetni semmit a hulladékudvarokban.