Fontos változások jönnek az autók kgfb-biztosításának a szabályaiban

Számos módosításra került sor az európai uniós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szabályokban. Ha egy külföldi biztosító csődbe megy, a kárkifizetésre jogosult érintett (más országbéli) ügyfelek a lakóhelyük szerinti tagállamban igényelhetik kifizetésüket. A balesetek súlyos sérültjei Európa-szerte méltányos kárkifizetésre válnak jogosulttá, s ezek összegét egységesen az uniós statisztikai árindex alapján kell számítani. A tagállamok az ügyfelek rendszámai alapján ellenőrizhetik, hogy van-e biztosítása az országukba érkező járműveknek, ám ezeket az adatokat azonosítás után törölni kell – írja a napi.hu.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nevéből adódóan is egyértelműen jelzi, hogy fontos és megkerülhetetlen biztosítási termékről van szó, az Európai Unió egészére nézve is kiemelt terület, az erről szóló irányelvnek most végezték el az értékelését, és arra jutottak, hogy összességében jól működik, átfogó módosításra nincs szükség, de négy terület pontosítását látták indokoltnak:

a biztosító fizetésképtelensége esetén a balesetek károsultjainak nyújtott kártérítés

a biztosítási fedezet kötelező legkisebb összegei

a járművek biztosításának tagállamok általi ellenőrzése

a biztosítottak kártörténeti igazolásainak új biztosító általi felhasználása.

A biztosító fizetésképtelensége esetén a balesetek károsultjainak nyújtott kártérítés tárgykörben a tagállamoknak kötelessége létrehozni vagy felhatalmazni olyan szervezetet, amely a biztosító elleni csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetében is kártérítést nyújt a tagállamban lakóhellyel rendelkező károsultak számára, legalább a biztosítási kötelezettség mértékéig. Az új szabályok értelmében a károsultak jogosultak arra, hogy a kártérítést a lakóhely szerinti tagállamban igényeljék, még akkor is, ha nem az ott bekövetkezett baleset következtében szenvednek kárt. A károsult akkor is fordulhat a lakóhelye szerinti szervezethez, ha a biztosító székhelye szerinti tagállam eltér a károsult lakóhelye szerintitől. vezetek és a kárrendezési megbízottak együttműködését.

A biztosítási fedezet kötelező legkisebb összegei tekintetében módosul a jövőbeni minimumfedezet-elvárás. A személyi sérülések esetén a biztosítási fedezet legkisebb összegét úgy kell kiszámítani, hogy minden súlyos sérülést szenvedő személy teljes és méltányos kártérítésben részesüljön. A jogszabály sérültenként vagy káreseményenként tartalmaz fedezeti minimumösszeg előírást.

A harmadik kiemelt terület a járművek biztosításának tagállamok általi ellenőrzése, különös tekintettel arra, hogy nincs ellenőrzés a határokon. Az új technológiai fejlesztések, mint például az automatikus rendszámfelismerés, lehetővé teszik a járművek biztosításának ellenőrzését azok megállítása nélkül. Ezt azonban csak akkor célszerű alkalmazni, ha az adott tagállamban üzembentartási hellyel rendelkező gépjárműveket is így ellenőrzik.

A felülvizsgálat szerint a biztosítottak kártörténeti igazolásainak új biztosító általi felhasználása szintén megújításra szorult. Új biztosítási szerződés kötése esetén a biztosítottak korábbi kártörténeteinek hitelesítését egyszerű módon szükséges biztosítani. További fontos elvárás, hogy a biztosítási díj megállapításánál a kártörténeti igazolásokat az adott tagállam ugyanilyen belföldi dokumentumaival egyenértékűként kell kezelni, a biztosító nem tehet különbséget állampolgárság, vagy a biztosított korábbi lakóhelye szerinti tagállam alapján.

Az irányelvi szabályoknak való megfelelés érdekében a tagállamoknak az új elvárások nemzeti jogszabályokban való elfogadásáról főszabály szerint 2023. december 23-ig – egyes rendelkezések tekintetében 2023. június 23-ig – kell gondoskodniuk.

Nyitókép: Pixabay