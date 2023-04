Figyelmeztet az MNB: kiemelten figyelik a létrejövő magyar szuperbankot

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk április 27. és május 1. között két bank, az MKB Bank Nyrt. (MKB) és a Takarékbank Zrt. egyesülésével folytatódik Magyarország második legnagyobb, hazai tulajdonú hitelintézetének kialakítása. A két hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven folytatja egységes működését.

Az MNB eddigi megállapítása szerint a fúzió előkészítése rendezetten, hónapok óta eltervezett módon zajlott. Az egyesülés az időszakra eső hosszú hétvégén (április 29. – május 1.) az egyes elektronikus szolgáltatásokat érintő átmeneti technikai szünetekkel, illetve részleges és teljes bankszünnapokkal jár. Az ügyfelek mindezek nyomán az eddiginél nagyobb fiókhálózathoz, bővebb szolgáltatási palettához férhetnek majd hozzá.

A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan, így az egyesülés időszakára eső hosszú hétvégén is – kiemelt figyelemmel kíséri az MKB és a Takarékbank informatikai, arculati és fizikai összeolvadását.

Az egyesülés kapcsán az ügyfeleknek nincs teendőjük: folyószámlájuk, bankkártyájuk, hitelkártyájuk, hitelszámlaszámuk, illetve elektronikus csatornáik elérhetőségei nem változnak, s nem módosulnak az érvényben lévő különböző hitelszerződések feltételei, illetve törlesztőrészletei sem.

A két egyesülő hitelintézet ügyfelei előzetesen tájékoztatást kaptak, kaphatnak a folyamatról a mostani átállás során is az érintett bankok telefonos ügyfélszolgálatainál (MKB Bank ügyfélszolgálat és Takarékbank ügyfélszolgálat), illetve a fúzióról hírt adó honlapjain (MKB Bank és Takarékbank).

A fogyasztók emellett a fúzióval kapcsolatos megkereséseikre az MNB telefonos ügyfélszolgálatán is választ kaphatnak,

illetve írásban és személyesen is elmondhatják kérdéseiket, észrevételeiket, valamint a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat irodáihoz is fordulhatnak. A jegybank kapcsolatot tart a sajtó munkatársaival is, így szükség esetén a médián keresztül is folyamatos tájékoztatást nyújt az egyesülésről.