Optimista a VOSZ, de "egy-két hónapon belüli növekedési fordulat nem lesz"

Tavaly év végén technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság, ugyanakkor egyes gazdasági szereplők, illetve elemzők szerint az elmúlt másfél hónapban annyit javultak a hazai kilátások, hogy akár az év elején bekövetkezhet a növekedési fordulat.

"A növekedési fordulatot mi is nagyon várjuk, nagyon szeretnénk. Annyira nem vagyunk optimisták, mint sok szereplő, de alapvetően mi is derűlátóak vagyunk. Az elmúlt három évben egyik válságból a másikba mentünk át,

indult a Covid-válsággal, utána jöttek az alapanyag-, nyersanyag-ellátási problémák, hiányok keletkeztek, egy autóra is annyit kellett várni lassan, mint 30 évvel ezelőtt.

Utána jöttek az energiahordozók árai, valamint az elmúlt egy év kamat- és árfolyamproblémái" – sorolta az InfoRádióban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára.

De ezek után a magyar vállalkozások – megfogalmazása szerint – "mégiscsak talpon maradtak", sokan persze elvéreztek, de tömeges cégbezárás nem volt, munkanélküliség sem, az óvatos optimizmus oka tehát "a válságálló magyar gazdaság".

"A termelékenysége is nő a magyar vállalkozásoknak, ha lassan is, csökken a különbség a nagyvállalatok, a multinacionális cégek és a kkv-k között termelékenységben, és 2020 előtt öt-hat éven át némi tartalékot is tudtak képezni" – folytatta.

Azért az egy-két hónapon belüli növekedési fordulatban nem hisz. "Talán a gazdasági visszaesést el tudjuk kerülni ebben az évben, 1-1,5 százalékos növekedés reális is lehet,

arra kell figyelni, hogy a több százezres kkv-réteg is fel tudjon ülni erre a vonatra,

ne csak néhány nagy cég húzza a GDP-t, a kkv-k nagy része is ússza meg a válságot!"

Az energiakrízisnek pedig még koránt sincs vége, az első durva energiaszámlákat még csak októberben kapták meg a vállalatok.

"Azt azért látjuk, hogy a bolti kiskereskedelemben több ezer vállalkozás lehúzta a rolót, ez nem jelent gazdasági összeomlást, de például a turizmus-vendéglátás ágazat egésze nagyon nehéz helyzetben van, várják a tavaszt-nyarat, az indulást" – tette hozzá Perlusz László.

Az Európa-rekorder inflációt is kommentálta, válaszolva arra a kérdésre, hogy meddig emelhetik az árakat a szolgáltatók, gyártók, kereskedők.

"Az infláció tetőzése a fogyasztói árak növekedésének is határt fog szabni. Csökkennek a termelői árak, nem csak Magyarországon, Európában is, legalábbis a folyamat megkezdődött például a tejtermékek és a vaj esetében. Ez fog látszani a keresletben is. A piacon a kereslet és a kínálat befolyásolja az árakat, egy éve a lakosság elég sok jövedelemtranszfert kapott az államtól, gondolok itt az szja-visszatérítésre a családosoknál, a 13. havi nyugdíjra és a 25 éven aluliak adómentességére, ez egy megfelelő, erős keresletet generált, és nyilván lehetett a vállalkozásoknak egy erős félévük, hogy a terveiket teljesíteni tudják, az áraikat pedig növelni is tudták. Most jön majd a fordulat, bár a háború sok bizonytalanságot hordoz. Reméljük, stabilizálódik a helyzet."

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt