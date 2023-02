"Amerikában új KGST kezd kialakulni" - véli a gazdaságfejlesztési államtitkár

Kiemelten foglalkozik a gazdaságfejlesztési tárca az Egyesült Államok újraiparosítását segítő inflációcsökkentési törvénnyel, annak európai és hazai gazdaságra gyakorolt hatásával - számolt be róla Lóga Máté, a tárca gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára a Mathias Corvinus Collegium A válság hatása a vállalkozásokra című konferenciáján.

"A trumpi út gyakorlatilag folytatódik, annyi különbséggel, hogy nem az adócsökkentésekkel operálnak, hanem kedvezményes hitelekkel" - mondta.

A január elsejétől hatályos amerikai inflációcsökkentési törvény keretében az Egyesült Államok összesen 370 milliárd dollárral támogatja a saját gazdaságát, az ott gyártott alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékeket például az elektromos autókat.

Lóga Máté szerint ez

irányváltás a gazdaságpolitikában, a termelés fejlődő országokba történő kiszervezése helyett a rövidebb értékláncokra, a helyi ipar támogatására törekszenek.

"A protekcionizmussal, kereskedelmi blokkosodással - közgazdász szemmel - egy új KGST kezd kialakulni."

Az új amerikai iparpolitika komoly vonzerőt jelent az európai cégeknek is - emelte ki Lóga Máté. Úgy látja, mára veszélybe került az európai gazdaság versenyképessége, hiszen azt az amerikai inflációcsökkentési törvény mellett a háború, a szankciók és energiaválság is sújtja. Ráadásul az unió nem tud egységesen reagálni az amerikai újraiparosítási törekvésekre, a tagállamok egymással versengnek, hogy ki tud nagyobb támogatást adni a vállalatoknak, így pedig az EU legnagyobb vívmánya, az egységes piac is sérül - hangsúlyozta.

Lóga Máté a magyar gazdaságról is beszélt.

"Geopolitikai és gazdasági hidat kell Magyarországnak képeznie. Az elmúlt tíz évben egy igen jelentős újraiparosítási politika vette kezdetét, ugyanakkor

az országnak vannak hátrányai, amelyek a versenytársakkal szemben fennállnak: gyorsítanunk kell az energetikai és digitális átalakulást"

- nyomatékosította.

Az államtitkár kiemelte: Magyarország számára kulcskérdés, hogy továbbra is a magas szinten maradjon a beruházási ráta és a külföldi tőkebeáramlás, valamint fennmaradjon az exportvezérelt gazdasági modell, ehhez igazodnak a kormány célzott támogatásai is, például a nemrég bejelentett Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram.

