Elhunyt Paco Rabanne

A bretagne-i Portsall-ban elhunyt Rabanne halálhírét pénteken jelentette be divatháza a közösségi médián. Mint emléke előtt tisztelegve írták: a 20. század divatvilágának meghatározó alakjai közé tartozott, akinek maradandó az öröksége.

Eredeti nevén Francisco Rabaneda y Cuervo 1934-ben született a spanyolországi San Sebastianban, de Franciaországban nőtt fel, és a párizsi Képzőművészeti Főiskolán (Ecole des Beaux Arts) végezte tanulmányait.

Pályafutását csúcskategóriás kézitáskák és cipők rajzolásával indította, majd szokatlan anyagokból, fémből és műanyagból kezdett ruhákat és ékszereket tervezni. Első kollekciója fémgyűrűkkel összekötött műanyagcsíkokból állt, amiket mezítlábas modellek viseltek egy elegáns párizsi szállodában tartott bemutatón. Rabanne "kortárs anyagokból készült, hordhatatlan ruhákként" jellemezte őket.

A tervező az 1960-as évek végén szövetkezett a spanyol Puig családdal, és olyan parfümöket dobott piacra, amelyek segítettek a vállalat nemzetközi terjeszkedésében.

"Hálásak vagyunk Rabannénak, hogy megalapozta avantgárd örökségünket, és megteremtette a határtalan lehetőségek jövőjét" - fogalmazott a Paco Rabanne divatház.

A Rabanne divatház Párizsban mutatja be kollekcióit. A tervek szerint a február 27. és március 3. közötti divathéten a márka legújabb konfekciómodelljei debütálnak.

