Hadat üzent a WHO a margarinnak

Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz leszögezte: a transzzsírok - amelyeket mérgező alapanyagoknak nevezett - rendkívül nagy veszélyt jelentenek az egészségre, komoly terheket róva az egészségügyi ellátórendszerekre is.

Hétfőn közzétett jelentésében a világszervezet elismerte, nem tudta teljesíteni ama célkitűzését, mely szerint 2023-ra kiiktatja az étrendekből a transzzsírokat. "Ez jelenleg megvalósíthatatlan" - áll a dokumentumban.

A WHO szerint

évente 500 ezer halálos szívelégtelenség vezethető vissza a transzzsírokra,

amelyek használatát a gyártók csupán 60 országban igyekeznek valamilyen formában kikerülni vagy szabályozni.

A transzzsírok olyan telítetlen zsírsavak, melyek jelen vannak például a margarinban, a tisztított vajban (ghí), valamint sok sült vagy olajos ételben. A gyártók elsősorban tartósító hatásuk és olcsóságuk miatt használják őket.

Francesco Branca, a WHO élelmiszerbiztonságért felelős igazgatója azt mondta, a világ egyes részein nem tekintik a transzzsírokat problémának, ezért nem foglalkoznak a hasonló árfekvésű, kevésbé káros alapanyagokkal.

A WHO 16 országot nevezett meg, ahol a lakosság a legnagyobb veszélyben van a transzzsírok miatt, ezen országokból kilenc - Ausztrália, Azerbajdzsán, Bhután, Ecuador, Egyiptom, Irán, Nepál, Pakisztán és Dél-Korea - nem is tekinti irányadónak a WHO ajánlásait.

Tom Frieden, az amerikai járványügyi hivatal (CDC) korábbi vezetője a sajtótájékoztatón a transzzsírok betiltását sürgette, és leszögezte: elfogadhatatlan, hogy egyes országok nem törődnek a problémával. Hangsúlyozta továbbá, hogy a transzzsírok kiiktatása nem jelentene emelkedést az élelmiszerárakban és az ételek ízét sem befolyásolná.

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com