Vásárlási korlátozások karácsony előtt

Karácsony előtt egy héttel arra kényszerült az Aldi, hogy korlátozza árstopos termékeinek megvásárolható mennyiségét – számolt be a hét végén a Portfolio. A lap azt követően küldött kérdéseket az üzletláncnak, hogy a közösségi médiában terjedő képek alapján úgy tűnt, korlátozásokat vezettek be az árstopos termékekre.

Válaszukban azt írták „A vállalat beszállító partnereivel együtt figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat és közösen jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy elérhető legyen a kínálat minden tagja, köztük az árstoppal érintett termékek is.” Mivel azonban az utóbbi időben „kiemelt érdeklődést” tapasztaltak az árstop hatálya alá tartozó árucikkek iránt, ezért a személyenként megvásárolható mennyiséget 2022. december 17-től az alábbiak szerint határozták meg:

Étolajból maximum 1 liter,

tejből maximum 1 liter,

csirke far-hátból maximum 1 tálca,

kristálycukorból maximum 1 kg,

csirkemellből maximum 1 tálca, vagy 1 csomag,

Sertéscombból maximum 1 tálca, vagy 1 csomag,

lisztből is maximum 1 kg,

burgonyából legfeljebb 1 kg, vagy 1 csomag,

tojásból 1 doboz vagy 1 tálca

vásárolható meg személyenként. A mennyiségi korlátozás minden magyarországi Aldi üzletben egyformán érvényes.

Hétfőn a Telex megkeresésére a Lidl is jelezte, ott is vannak korlátozások. Mint írták, „a készletek folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében az áruházlánc egységesen, minden üzletben mennyiségi korlátozást vezetett be az árstop hatálya alá eső termékekre”:

Lisztből és a cukorból 5-5 kg,

tejből 6 liter,

az étolaj 1 literes változatából 3 darab, míg a 2 és 5 literesből 1 darab vásárolható egyszerre.

A csirkemell 1000 grammos kiszerelésből 3 darab, a 2000 grammos (XXL) kiszerelésből 2 darab vásárolható, de az 500 g-os, valamint a csemegepultban kapható csirkemellre nincs mennyiségi korlátozás.

A lédig burgonyából maximum 5 kg, a csomagolt burgonya esetében kiszereléstől függően 1-3 csomag,

tojásból pedig 30 darab, illetve a 18 darabosból 2 csomag

az egyszerre megvásárolható mennyiség a Lidl üzleteiben.

Bár „a megnövekedett fogyasztói kereslet eredményezhet időszakosan üres polcokat, de az üzletekbe a beszállítás folyamatos és biztosított” – hangsúlyozták, hozzátéve: a Lidl Magyarország nem tervezi, hogy tovább korlátozza az ünnepi időszak előtt vagy az alatt az árstopos termékekből megvásárolható mennyiséget.

