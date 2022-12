Bevásárolta magát a Mol az Alteóba

A Mol kizárólagos tulajdonában álló Mol RES Investments Zrt. (korábbi nevén CEGE Zrt.) szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments Zrt. által kezelt Riverland Magántőkealappal a pénteki tőzsdezárás után. A felek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo Nyrt. felett - olvasható a közleményben.

A Mol kiemeli, hogy a felvásárlás megvalósulása lehetővé tenné a cégcsoport számára, hogy növelje jelenlétét a zöldenergia-termelésben és -kereskedelemben, összhangban a vállalat 2030-as stratégiájával.

A közlemény szerint annak érdekében, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteóban, az összehangoltan eljáró felek külön-külön részvény-adásvételi szerződéseket írtak alá az Alteo többségi tulajdonosával, a Wallis Asset Management Zrt.-vel (Wallis AM) az Alteo alaptőkéjéből 3,330 százalékos, összességében pedig 9,990 százalékos részesedést megtestesítő törzsrészvények megvásárlásáról. A részvény-adásvételi szerződés szerinti vételár részvényenként 2872 forint.

A tranzakció lezárására rövid időn belül, a részvény-adásvételi szerződés megkötését követő időszakban kerülhet sor - írták.

Hozzátették:

annak érdekében, hogy megszerezzék a jelenleg a Wallis AM tulajdonában álló teljes, 61,557 százalékot kitevő Alteo-részvénycsomagot, az összehangoltan eljáró felek ezt követően egy további részvény-adásvételi szerződést is aláírtak

a Wallis AM-mel, a Wallis AM tulajdonában álló további 51,567 százalékos részesedést megtestesítő Alteo-törzsrészvények megvásárlásáról, amely egyenlő részben kerül majd elosztásra az összehangoltan eljáró felek között; a részvény-adásvételi szerződés szerinti vételár itt is 2872 forint részvényenként.

A közlemény szerint a Mol RES mint az összehangoltan eljáró felek által kijelölt ajánlattevő, a tőkepiacról szóló törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett úgy, hogy az ajánlat az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozik. A kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül az ajánlati ár részvényenként 3040 forint.

"A kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt részvények egyenlő arányban kerülnek megosztásra az összehangoltan eljáró felek között" - áll a közleményben.

A tranzakció további lépéseinek zárásához kell az MNB jóváhagyása, továbbá a szükséges energiahivatali és versenyhivatali engedélyek megszerzése.

Az Alteo egy tőzsdén jegyzett, széles portfólióval rendelkező magyar társaság; a portfólió magában foglal 69 MW megújuló, főként szél- és napenergia-termelő kapacitást. Ezen felül, a hagyományos áram- és hőtermelés is jelentős részesedéssel bír az Alteo üzleti tevékenységében. Az Alteo üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt ipari erőműveknek, valamint aktív az energiakereskedelem, a hulladékkezelés és az e-mobilitás területén is - írták.

Az Alteo Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír 3300 forinton zárt pénteken, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 3440, a legalacsonyabb 1700 forint volt.

Nyitókép: pondsaksit/Getty Images