Október is spóroltunk az áram? – kijöttek a számok

Az öt legnagyobb európai piac aggregált fogyasztása tovább csökkent. Ebben a hónapban az előző év hasonló hónapjához viszonyítva 7,4 százalékos volt a csökkenés. A közép-európai régió fogyasztása ennél nagyobb mértékben esett vissza, 8,5 százalékkal. Magyarországon a fogyasztáscsökkenés a régiós átlag szintjén alakult, 8,4 százalékot ért el – derül ki a MEKH októberi piaci jelentéséből.

A másnapi árak csökkenése folytatódott, a tavaly októberihez hasonló szintre tértek vissza az árak, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban pedig 40 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbi szinttől. Egyedül a balti országokban voltak a tavalyinál nagyságrendekkel magasabb árak. Ez összefügghet azzal, hogy ebben a régióban 2 hónappal később indult el az árak dinamikus növekedése.

A határidős árak továbbra is jelentős mértékben meghaladják a tavaly októberi szintet. A földgázpiacot követve a villamos energia esetében is extrém módon elváltak a spot és futures árak. Miközben közép távon a piacok továbbra is jelentős szűkösséget áraznak, a spot földgázpiacon a keresletcsökkenés és a tárolók telítődés miatt átmenetileg kínálati bőség alakult ki.

Hazai termelés és fogyasztás

Októberben is folytatódott a fogyasztás csökkenése. Az augusztus–októberi időszakban a HMKE-termelés előzetes becslését tartalmazó adatok alapján a villamosenergia felhasználás 1,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző öt év hasonló időszakában.

A paksi atomerőmű karbantartása befejeződött októberben, így a hónap nagy részében ismét 2000 MW körüli nukleáris kapacitás állt rendelkezésre. A korszerű földgáz üzemű egységeknél azonban csökkent a rendelkezésre állás a gönyűi erőmű karbantartása miatt. A Mátrai Erőmű rendelkezésre állása javult: átlagosan 154 MW volt a kieső kapacitás az előző havi 234 MW helyett.

A paksi karbantartás befejeződésével a nukleáris termelés 27,5 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. A magasabb rendelkezésre állás következményeként a lignit alapú termelés is nőtt, ebben a hónapban elérte az 564 MWh-s átlagos órás termelést, amely az utóbbi 3 év legmagasabb értéke. A maximális naperőművi termelés az évszaknak megfelelően csökkent és az 1750 MW-os maximális értéket érte el.

Másnapi árak alakulása

A MEKH jelentéséből az is kiderül, hogy a földgázárak csökkenése a spot árak intenzív csökkenését is eredményezte. A hónap eleji 300 feletti euró/MWh-s napi átlagárról a hónap utolsó hetében a munkanapokon 160 euró/MWh-ra csökkent az ár. A magyar piacon a hónap első heteinek magas árához hozzájárult az intenzív román kereslet, ebben az időszakban a német ár átlagosan 70 euró/MWh-val alacsonyabb volt, mint a magyar ár.

A régióban a német ár volt a legalacsonyabb. A hónap elején a magas szélerőművi termelés biztosította a német piacon az alacsonyabb árat. A hónap közepén az alacsony szélerőművi termelés aztán összehúzta a régiós árakat. A bolgár importlehetőségek beszűkülésével jellemzően magyar–román áramlás alakult ki, ez a hónap elején tovább emelte a régiós árkülönbségeket.

Nyitókép: Pexels.com