A karácsonyi hitelfelvétel veszélyeire figyelmeztet az MNB

Év végén hagyományosan több kölcsönt vesznek fel a magyar állampolgárok, az áruhiteleknél és az egyéb hiteltípusoknál is megfigyelhető ilyenkor egy kiugrás – mondta az InfoRádiónak Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.

Véleménye szerint a magas infláció és a gazdasági problémák időszakában nagy szükség van a fokozott körültekintésre. Nem is biztos, hogy ilyenkor a szezonális fogyasztási igényeket hitelből kell megoldani, de ez vonatkozik a nyaralásra is. Ezek a kölcsönök a számunkra időt és pénzt megtakarító – végső soron a vagyonunkat növelő célokra, rendkívüli kiadások fedezésére előnyösek. Például indokolt egy elromlott háztartási gép esetében.

A Magyar Nemzeti Bank több módon hívja föl a figyelmet a fogyasztói tudatosságra. A jegybank a Pénzügyi Navigátor honlapján egy összeállítást készített, létrehoztak egy ünnepi költségvetés-tervező mintát, amin össze lehet írni a kiadásainkat és a bevételeinket. Ennek segítségével eldönthetjük, hogy érdemes-e hitelt felvenni. Támogatják a fenntartható ünnepeket, illetve tanácsokat adnak arra vonatkozóan is, hogy az elállással például egy át nem gondolt hitel felvétele után hogyan tudunk élni. Egy átgondolatlan hitelfelvétel után Egy át nem gondolt, erőn felüli hitelből történő vásárlás után jogszabályi lehetőség is van arra, hogy – ha a hitel folyósítása még nem történt meg – a szerződéskötés utáni 14 napon belül indokolás nélkül elálljunk a hitelszerződéstől – írja az mnb.hu Az elállás a hitelhez kapcsolódó pl. biztosítási vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja. Ha a hitelt már folyósították, a hitelszerződés 14 napon belül akkor is díjmentesen felmondható. Ilyenkor a hitel összegét legkésőbb harminc napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetnünk.

A hitelszerződéstől való elállás/felmondás a megvásárolt termékre megkötött szerződést nem érinti. Utóbbi kapcsán a (nem pénzügyi jellegű jogszabályok alapján fennálló) elállásra van lehetőségünk. Ezt online vásárlásnál szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napig, weben vásárolt terméknél az annak kézhez vételétől számított 14 napig tehetjük meg.

Nyitókép: Pixabay