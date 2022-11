Venne villanyautót a magyar, de nem környezetvédelmi okból

Az Allianz kutatása alapján az e-kocsik terjedéséhez az európai uniós jogszabályokon és az állami támogatásokon, illetve adókedvezményeken túl az üzemanyagárak emelkedése, továbbá az elektromos és a hagyományos autók árkülönbözetének csökkenése is hozzájárul.

A felmérés szerint az elsőszámú ösztönző az állami kedvezmény és támogatás, 46,3 százalék. Az ismerősök ajánlása szerepel áll a második helyen, 26,1 százalékkal. Az utolsó előtti helyen áll a környezettudatosság, 12,4 százalék azok aránya, akiknek prioritás a választás során. Grafika: Allianz

A kormány 2016 óta több program keretében összesen közel 15 milliárd forinttal támogatta az új elektromos autók beszerzését.

Ez alapján vesznek autót

A kutatásban résztvevők számára az autómodell típusa a legfontosabb tényező, ezt követi a hatótáv, majd, hogy hol találhatók a környéken/állandó útvonalon töltőpontok, gyorstöltők. Meglepő módon az ár és a megtérülési idő csak a középmezőnyben szerepel a fontossági listán. A preferált márkákhoz és modellekhez elérhető biztosításokról és fedezetekről a válaszadók alig egynegyede tájékozódik, a legkevésbé pedig az akkumulátor kapacitás érdekli az embereket a döntésnél.

A biztosító intelmei

1. Elsőként célszerű átgondolni a használati szokásainkat, összeírni a döntési szempontjainkat, meghatározni a költségkeretet, és alaposan tájékozódni a zöld rendszámos autókkal kapcsolatban. Mindazonáltal ezeket csupán a felmérés résztvevőinek alig több mint egynegyede teszi csak meg.

2. Végleges döntés előtt érdemes megfontolni, hogy egy új vagy egy használt elektromos autó felelne-e meg jobban az igényeinek. Ezzel szemben mindössze 5,7 százalék mérlegeli ezt a lehetőséget.

3. Fontos több alternatívát is figyelembe venni, 26,6 százalékunk ennek ellenére eleve elköteleződik egy márka mellett, kizárva ezzel egy esetleges jobb opció lehetőségét.

4. Ha használt jármű a kiszemeltünk, vizsgáltassuk át az autót műszaki szempontok alapján egy szakértővel. A kutatás alapján e tekintetben alaposabbak vagyunk, 47 százalék jár el így.

5. Az sem mindegy, hogy kihez fordulhatunk technikai jellegű kérdésekkel, érdemes ezért ennek a lehetőségeit is feltérképezni vásárlás előtt. 26,1 százalék ezt figyelembe is veszi.

6. Tanácsos utána nézni annak is, hol vannak töltőállomások, illetve milyen márka és egyéb szervizek vannak a környékünkön, jellemző útvonalainkon – a válaszadóknak 18,4 százaléka, illetve 16,9 százaléka jár el így. Mindemellett az otthontöltés lehetőségét is érdemes felmérni, 47 százalék meg is teszi.

7. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen biztosítási lehetőségek elérhetők a választott autóra. A megkérdezettek 26,6 százaléka néz utána annak, hogy milyen biztosításokat (KGFB, casco, jogvédelmi) lehet kötni a kiválasztott modellre, azok milyen fedezeteket nyújtanak és mennyibe kerülnek. Jelentős kedvezményekhez juthatunk azzal, ha a különféle gépjárműbiztosításokat ugyanannál a biztosítótársaságnál, csomagban kötjük.

8. Fontos tájékozódni a járulékos szolgáltatásokról is, például, hogy milyen, autóhasználatot vagy töltést segítő applikációk állnak rendelkezésre. 24,9 százalék tesz így.

A kutatás biztosításra vonatkozó eredményeit dr. Gombolai Éva, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. szakértőjének tapasztalatai is megerősítik. Elmondása alapján az emberek többsége nem tudja, pontosan mire való a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB), mire a casco, és mire a jogvédelmi biztosítás. Pedig sok múlhat ezen, hiszen kizárólag a casco nyújt védelmet az autós saját autójában esett, akár saját hibából bekövetkezett kárára vonatkozóan, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az általunk másoknak okozott károkat téríti meg.

Ráadásul az elektromos autóknál speciális lehet, hogy milyen plusz védelmet nyújtó fedezetek vagy éppen kizárások vannak, ezért ezekről fontos részletesen tájékozódni még az autó megvétele előtt. Nem mindegy, hogy kinél és milyen feltételekkel kötjük meg a biztosítást. „Az Allianznál kifejezetten a tisztán elektromos és plug-in hibrid autótulajdonosok igényeire szabott biztosítási fedezetek is elérhetők, amelynek keretein belül például, ha útközben lemerül az akkumulátorunk, az Allianz biztosítási csomagjaiban elérhető közúti assistance szolgáltatás részeként a biztosító töltőautót küld a helyszínre (ha elérhető), vagy vállalja a vontatás megszervezését és költségét a legközelebbi megfelelő töltőállomásig, hogy onnan folytathassuk utunkat. Amennyiben valamilyen meghibásodás vagy baleset történik, akkor apróbb hiba esetén megjavítják a helyszínen az autót, vagy ha baleset vagy nagyobb hiba esetén ez nem lehetséges, akkor elszállítják a legközelebbi márkaszervizbe” – magyarázza Antalffy Dániel, az Allianz Hungária Zrt. szenior gépjárműbiztosítási termékmenedzsere.

