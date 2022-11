Elon Musk: „kinyírtam”

Pár órát élt csupán a Twitteren a szürke pipa, amit Esther Crawford termékigazgató bejelentése szerint nem lehetett volna megvenni, és amely használójának valódiságát igazolta volna kormányok, nagy márkák, közszereplők és a médiatermékek esetében. A képernyőfotóval is bemutatott, a sajtót hamar megjáró koncepció ugyanakkor extragyorsan megbukott.

"Kinyírtam, a kék pipa lesz a nyerő" - közölte a bejelentés után pár órával Elon Musk a CBS News cikke szerint, annak dacára, hogy az új "hivatalos" jelentést adó szürke pipa megjelent már ekkorra Taylor Swift, a Nike, az Apple, a Coca Cola, valamint a The New York Post, a The Washington Times és mások felhasználóneve mellett is.

Nem kell twitteres kasztrendszer

A rendszer úgy működött volna, hogy a kék pipát - amely eddig az ellenőrzött fiókokat jelentette - nyolc dollárért vehetik meg a felhasználók anélkül, hogy személyazonosságukat igazolniuk kellene, míg a szürke pipa, melyet újonnan vezettek volna be, váltotta volna ki a régi kék pipa hivatalos, ellenőrzött jelentését.

Musk szerint ugyanakkor ez nem jelentett volna megoldást, ezért elvetette az ötletet.

"Eltekintve attól, hogy esztétikai rémálom volt, ahogy a Twitterre ránéztünk, ez újabb módja volt egy két osztályból álló rendszer létrehozásának. Nem foglalkozott azzal az alapvető problémával, miszerint túl sok olyan entitás volt, amelyet hivatalosnak tekintettek" - mondta egy szerdai, hirdetőkkel folytatott konferenciahíváson.

A kék pipát sokan elvesztik

A kék pipát hamarosan elvesztik azok, akik nem hajlandók érte fizetni - szakértők szerint ez ahhoz vezethet, hogy tömegesen jelennek meg a Twitteren a másokat megszemélyesítő, kamu felhasználói fiókok. Musk azt ígéri, azokat a felhasználói fiókokat, amelyek másokat személyesítenek meg, törlik.

Musk, aki egy hete hivatalosan is átvette a Twitter irányítását, miután a 44 milliárd dolláros felvásárlást végrehajtotta. Korábban azt mondta, hogy elkötelezett a spam és a botok megszüntetése mellett a platformon. Szerinte a havi 8 dolláros fizetőfal megemeli a hitelesség és a jó viselkedés mércéjét, és drámaian csökkenti a zaklatások és a robot-tweetek számát a platformon, mivel véleménye szerint 8 dollárnál jóval kisebb költséget jelent ma egy Twitter-robot létrehozása. Arra is figyelmeztette követőit, hogy

a jövőben is sok változás lesz még az oldalon,

csinálnak majd hülyeségeket, de megtartják azt, ami működik, és elvetik azt, ami nem. Twitter-bot A bot szó a robotból rövidült, és egy szoftvert jelent, ami automatizált feladatokat hajt végre. Egy közösségi bot-szoftver megadott beállítások nyomán önállóan hajthat végre olyan műveleteket, mint például tweetelés, újratweetelés, tetszésnyilvánítás, követés, követés megszüntetése vagy közvetlen üzenetküldés más fiókoknak. Egy Twitter-bot lehet praktikus, például küldhet automatikus üzenetet azoknak, akik egy megadott szót kommentelve további információra kíváncsiak valamiről, esetleg lehet olyan, amely egy üzenetben beküldött útvonalra kalkulál egy várható Uber-díjat. Vannak ugyanakkor álhírterjesztő Twitter-botok is, amelyek agresszívan, kéretlenül vagy engedély nélkül posztolnak, küldenek üzenetet. Sőt, lehetnek adathalász linkeket küldözgető botok és más kártékony tevékenységet folytatók. Vannak természetesen humoros posztokat generálók is (például valamilyen tudományos hírt egy véletlenszerűen kiválasztott mágikus magyarázattal ruház fel a bot, vagy vicces mémeket gyűjt kulcsszavak szerint).

A hirdetők továbbra is várnak

Eközben sok cég továbbra is kivár, és nem hirdet addig a Twitteren, amíg nem látja át, hova is vezetnek ezek a folyamatok. A Mondelez, többek között az Oreo gyártója, a platformon megjelent nagy mennyiségű gyűlöletbeszéd miatt tesz így. Az Allianz, az Audi, a General Mills, a GM, a United Airlines és a Pfizer is hasonlóképp cselekszik.

A politika is szempont volt

Az amerikai félidős választások előtt sokan aggódtak amiatt, hogy egyes felhasználók megvehetik a kék pipát, majd teljesen átalakíthatják fiókjukat, politikusokat megszemélyesítve azok által.

Az eredetileg már az elmúlt hétvégén bevezetni tervezett szolgáltatás debütálását az aggályok miatt a Twitter a félidős választások utánra tolta, illetve azt is közölte, hogy azokat a fiókokat, amelyek valaki mást személyesítenek meg, mint aki mögöttük áll, azonnal és véglegesen kitiltja. Erre azt követően került sor, hogy számos ismert ember használta ellenőrzött fiókját arra, hogy magát Elon Muskot személyesítse meg vele, ezzel rámutatva az új előfizetési rendszer gyengeségére.

Nyitókép: MTI/AP/Jeff Chiu