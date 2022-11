Elárulta a miniszter, hogy naponta mennyit költünk az élelmiszerboltokban

Nagy István az emberek kereskedelmi elvárásairól is beszélt egy találkozón. Úgy fogalmazott: az emberek elvárják, hogy a mindennapi szükségleteiket minél kisebb erőfeszítés mellett, minél alacsonyabb árszínvonalon, minél jobb minőségű termékek megvásárlásával elégíthessék ki.

Az agrárminiszter egy érdekes adatot is megemlített. Eszerint

2020-ban naponta és fejenként 3200-3600 forintot hagytunk a boltokban.

Ennek a forgalomnak a lebonyolításában 2021-ben 105 ezer vállalkozás 112 ezer üzlete vett részt.

A miniszter kitért az árstopra is. Szerinte a kormány azért vezette be, hogy megóvja a magyar családokat azoktól a kiszámíthatatlan változásoktól, amik – a nemzetközi konfliktusok, a globális ellátási problémák és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt – többek között az élelmiszerek árában is bekövetkeztek. Az árstopok tekintetében jelenleg azt vizsgáljuk, hogy

milyen termékekre terjeszthető ki ez az intézkedés

– húzta alá a tárcavezető.