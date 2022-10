Mélyrepülésben a magyar nyugdíjpénztárak

Szenvednek az önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári portfóliók, elvétve találni olyan portfoliót, amely pozitív hozamot tud felmutatni szeptemberig, a többség jelentős mínuszban van – írja a Portfolio.

Az inflációs félelmek, a geopolitikai viszályok, a hozamemelkedés, a részvénypiacok gyengülése és a recessziós aggodalmak is mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy eddig inkább pénzt vesztettek idén a nyugdíjra gyűjtők. Lassan a 2008-as gazdasági válságot idézi a helyzet, akkor több olyan portfólió is volt, amely 20 százalék feletti mínusszal zárt, de a 10 százalék feletti veszteségek sem voltak ritkák. Azok a portfóliók teljesítenek a legrosszabbul idén továbbra is, amelyek legfőképp részvénybe, illetve részvényekbe és kötvényekbe fektetnek.

Az MNB oldalán elérhető árfolyamadatok alapján a leggyengébb teljesítmények az önkéntes pénztári portfóliókon belül jelenleg bőven 10 százalék feletti mínusznál vannak, de van pénztár 15 százalék feletti negatív teljesítménnyel is. 10-15 százalék közötti mínuszba esik jelenleg a legtöbb önkéntes pénztári portfólió, és mindössze két pénztárnak van pozitív hozama.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók teljesítménye is mínuszos eddig idén, igaz, itt valamivel kisebb visszaeséseket látni, mint az önkéntes kasszáknál. A négy megmaradt magánnyugdíjpénztár portfóliói közül is a növekedési és kiegyensúlyozott befektetések a leggyengébben teljesítők 13-14,5 százalék körüli mínuszokkal, a klasszikus portfóliók pedig mínusz 6 és 0 százalék között szóródnak.

Hosszabb távon mindegyik pénztári portfólió pozitív nettó hozammal bír, és mivel a nyugdíjpénztári megtakarítások is hosszabb távra szólnak, így nem kell megijedni attól, ha néha becsúsznak az ideihez hasonló évek. Kétség kívül azonban van mit ledolgoznia a szektornak – írja a gazdasági portál.

