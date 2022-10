Erdélyi Dóra elemző: jövőre is két számjegyű inflációra számítunk

A második félévben már a gazdaság erőteljes lassulása várható: év végére és jövő év első negyedévére pedig akár a visszaesést és valószínűsíthetik – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Erdélyi Dóra, az Oecononus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője.

A szakértő szerint

technikai recesszió is bekövetkezhet, ami azt jelenti, hogy a GDP negyedévről negyedévre visszaesik.

Ha ez már két negyedéven keresztül folyamatosan megtörténik, azt hívják technikai recessziónak. Ennek valószínűsége az előrejelzések alapján egyre nagyobb, a kilátások szerint a rezsiköltségek és az élelmiszerárak emelkedése hat a gazdaságra.

Emellett a gazdasági növekedés lassulása, de visszaesése is várható. A bizonytalanság nagy tényező, de még nem lehet pontos előrejelzést adni arról, milyen változások lesznek az év negyedik, és jövő év első negyedében.

Ha Oroszország elzárja a gázcsapokat, a szakértő szerint Magyarországon "mindenképpen várható" lassulás, és valószínűleg a nulla szint körüli GDP megállás is.

A stagfláció másik feltétele, az infláció is megvan. Idén húsz százalék feletti áremelkedést is előre jeleznek, és ugyan a jövő év elejétől a Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint lassulni fog az ütem, "ez egy nagyon lassú visszarendeződés lesz". Jövőre is inkább két számjegyű inflációra kell számítani, és ha minden igaz, a második félévben is tíz százalék körüli lesz. Erdélyi Dóra hozzátette: ez "nagyon magas szám" ahhoz képest, hogy a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja három százalék.

