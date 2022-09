Szalai Ádám bejelentette visszavonulását

A magyar labdarúgó-válogatott szerdai, rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be visszavonulását a csapatkapitány, Szalai Ádám.

A Nemzetek Ligájában pénteken (Németországban) és jövő hétfőn (Olaszország ellen) pályára lépő csapat vezére elmondta, kicsit fájlalja, hogy a sajtó egy része már délelőtt "visszavonultatta".

"Egyetlenegy dologért ülök még itt, a szurkolóink, ők a legfontosabbak. Megerősítem a hírt, az olasz mérkőzés után befejezem válogatott pályafutásomat. Ez nem egy hirtelen dolog, megfontolt, átgondolt."

A legnagyobb álma volt a válogatottság, hálás azért, hogy két Eb-n szerepelhetett, külön óriási élmény számára, hogy csapatkapitány is lehetetett.

"A kritikák mind nagyon segítettek abban, hogy felnőtt emberré, igazi személyiséggé váljak. Köszönet illeti az MLSZ-t is, köszönet az összes szövetségi kapitánynak és az összes válogatott társnak, akivel együtt játszhattam, és természetesen a szurkolóknak is köszönet jár, nélkülük nem funkcionálna így a csapat, ahogy funkcionál. Annyira kijött az összefogás, a hazaszeretet, hogy az egyedülálló az egész világon. Nagyon remélem, hogy a válogatott ezen az úton megy tovább. Remélem, hogy a sajtótájékoztató után már a két mérkőzés lesz a fókuszban" - foglalta össze gondolatait.

Szeretné, ha nem forgatnák ki a szavait a jövőben, és mostantól mindenki a mérkőzésekre koncentrálna.

A 34 éves Szalai Ádám - a svájci FC Basel csatára - eddig 84-szer öltötte magára a címeres mezt, ezeken 25 alkalommal volt eredményes, 2009-ben egy Izrael elleni mérkőzésen debütált, hat szövetségi kapitány alatt "szolgált". Két Európa-bajnokságon is részt vett, mindkettőről van gólja. A magyar góllövő-örökranglista 17. helyén áll.

Marco Rossi: sok gondolat van bennem

"Szalai Ádám, amikor elmondta nekem, hogy nem lesz többet válogatott játékos, nagyon sok gondolat tolult fel bennem. Nagyon sok. Ez a válogatott közössége szempontjából nézve nem egy vidám pillanat, nem olyan, mint az angolok legyőzése utáni volt. De remélem, túltesszük magunkat ezen a helyzeten gyorsan, és megmaradnak az emlékeinkben a megélt gyönyörű pillanatok. Szalai Ádám a legrosszabb pillanatainkban nem volt velünk, az Albánia elleni két vereség alkalmával éppen műtötték, úgyhogy tényleg a legszebb pillanatok jutottak neki a nemzeti együttesnél. Hiánya problémát okozhat. A labddarúgásban nagyon fontos a technikai és a taktikai oldal is, csakúgy, mint a mentális oldal. Ádámra mindig lehetett számítani ebben a csapatban. Tudják, a vezetői képesség nem olyan dolog, amit az ember kiizzad magából, hanem olyan, amit mások elismernek. Ádám olyan vezető volt, akinek képességeit mindenki elismerte. Persze mindenki pótolható, nincsenek végsősoron pótolhatatlan emberek, de ez most nem lesz egyszerű. A srácokban mind megbízom, remélem, megtalálom azt a személyt, aki kipótolja Ádám hiányát, egy rendkívül fontos játékost veszítünk most el. Ez letagadhatatlan bárki számára."

Cikkünk frissül...

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás