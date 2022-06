Szalai Ádám visszavonulása "spontán bejelentéséről" beszélt

Interjút adott a Nemzeti Sportnak Szalai Ádám. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya "szürreálisnak" élte meg az angliai 4-0-s győzelmet, "örök emlék, de a futballban kevesen élnek meg a múltból" - mondta.

A magyar szurkolói közeget páratlannak tartja, de figyelni kell, hogy "ne essünk át a ló túlsó oldalára", a tabella ellenére nem vagyunk azonos szinten még a most elkapott válogatottakkal.

A titok szerinte az, hogy mindenki betartja a szövetségi kapitány kéréseit, a szakmai stáb mindegyik meccsre tervet készít, az erőnlétisek pedig végzik a dolgukat, ennek volt köszönhető az, hogy háromnaponta versenyképes tudott lenni a válogatott.

Szalai Ádámnak a futball mellett vállalkozása és családja is van - augusztusban lánya születik -, sok változás történt idén az életében, klubváltása volt, műtétje is, no meg edzőképzésre is jár.

Gyerekkorától kezdve az lebegett a szeme előtt, hogy válogatott labdarúgó legyen, és hogy megállja a helyét egy top bajnokságban. Elérte ezeket, de nem dől hátra, 12 év Bundesliga után sem, a svájci Basel csatáraként.

"Túl a harmincon is olyan csapatba akartam szerződni, amelynél nagy az elvárás, minden poszton konkurenciaharc van, és amelynél profik a körülmények. Nem az volt a célom, hogy pályafutásom utolsó éveit viszonylagos kényelemben töltsem, hanem hogy olyan együttesben szerepeljek, amelyből a válogatottat is segíthetem" - vallott a labdarúgó.

Edzői közül Thomas Tuchel és Julian Nagelsmann volt a csúcs, de szerint Bo Svenssonról is hallani fogunk még.

Már felvetődött benne a visszavonulás gondolata, de amíg a mostani szinten tud edzeni és játszani, illetve amíg erőnlétileg és mentálisan is rendben van, szeretné segíteni a nemzeti csapatot.

"Ha egyszer bejelentem, hogy vége, az vélhetően spontán döntés lesz, ilyesmit nem lehet előre megtervezni" - fogalmazott.

