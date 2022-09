Telkitől Svájcig - Szalai Ádám csípős szavai és 200 pálinkája

84 válogatott mérkőzéssel a háta mögött bejelentette visszavonulását a magyar labdarúgó-válogatottól Szalai Ádám csapatkapitány, a 34 éves csatár viszont a svájci FC Baselban még folytatja a futballt.

A 193 centi magas, 93 kilós labdarúgó már fiatal felnőtt korában sem hazai nevelést kapott - bár nevelőegyesületének a Honvéd számít -, a német VfB Stuttgart második csapatában kezdte felnőtt pályafutását (2004), majd a Real Madrid Castillánál folytatta (ez a királyi gárda tartalékcsapata). Majd országvisszaváltás következett, a német FSV Mainzban (2010-től először kölcsönben, majd összesen három és fél éven át - 79 meccs, 21 gól) vált a Bundesliga történetének legeredményesebb magyar játékosává, 2013-ban már 34 gólnál járt.

A következő szezonban a Schalke csatáraként már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott, de továbbadták a Hoffenheimnek, ahonnan Hannoverba is elkerült egy rövid időre. A 2018/2019-es szezonban átlépte a 200 meccses Bundesliga-határt, és meglőtte 50. gólját is a német első osztályban.

2019-ben tért vissza korábbi csapatához, a Mainzhoz.

Németországból pedig már Svájcba vezetett az út, ott csatárkodik mind a mai napig.

A nemzeti együttesben 2009 februárjában szerepelt először, mintegy 10 percet kapott Izrael ellen. De még három mérkőzést - és másfél évet - várnia kellett első góljáig, San Marino ellen azonban háromszor is eredményes volt.

A válogatottnál történt "első időszakában" további négy gólt lőtt, mígnem jött az Egervári-korszakot lezáró "8-1" Hollandia ellen előhívta Szalai Ádámból a kritikust - ne feledjük, ő volt 2012 "Magyar aranylabdása" -, aki egy hosszú sajtótájékoztatón mondta el, szerinte mi minden hiányzik a magyar labdarúgásból a fejlődéshez.

Ezeket mondta:

2014-ben Pintér Attila következett a válogatott kispadján, erre reagálva Szalai Ádám közölte, Pintér Attila kapitánykodása idején nem áll a válogatott rendelkezésére, visszatérésére így a szövetségi kapitány bukásáig és Dárdai Pál érkezéséig várni kellett, Dárdai pedig "vezető személyiségként" számított a csatárra.

Ennek is eredményeképp a magyar labdarúgó-válogatott pótselejtezőn kivívta a 2016-os Eb-szereplés jogát; a pótselejtező után egy budapesti kocsmában a legenda szerint 200 felest fizetett ki... (kárpótlásul, hogy a szurkolók "szívták" a legtöbbet az elmúlt évtizedekben).

...és a már Bernd Storck vezette együttes csoportja élén is végzett, megelőzve a későbbi Európa-bajnok Portugáliát és Izlandot is, illetve azt az Ausztriát, amelynek legyőzésekor szurkolói tömegek bénították meg a belvárosi közlekedést - a mérkőzésen Szalai Ádám szerezte a válogatott vezető gólját, hosszú-hosszú válogatottbeli gólcsendet megtörve.

A 2016-os Eb-t követő időszakban folyamatosan vette át a csapatkapitányi szerepet Dzsudzsák Balázstól, 2019-ben pedig ő lőtte a magyar válogatott gólját az új Puskás nyitómérkőzésén, Uruguay ellen.

2021-ben aztán Marco Rossi, hatodik válogatottbeli főnöke is számított rá, vitte az Eb-re is - csapatkapitányként -, Németország ellen pedig be is talált a hihetetlenül izgalas, fordulatos mérkőzésen.

Szeptember 21-én reggel az M4 Sport Facebook-oldalán megjelent a hír, hogy délután Szalai Ádám rendkívüli sajtótájékoztatót tart, amiből sokak számára egyértelmű volt, hogy a labdarúgó a válogatottal kapcsolatban jelent be valamit; több portál tudni vélte, hogy a visszavonulásáról beszél majd.

A tájékoztatón elhangzottak megerősítették a híresztelést, ám Szalai Ádám megjegyezte, tiszteletlennek tartja, hogy a sajtó erről cikkezett egész délelőtt.

Utoljára Németország (péntek), illetve Olaszország (hétfő) ellen láthatjuk címeres mezben.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd